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السودان يقاطع مفاوضات (سد النهضة) لأول مرة

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الخرطوم 21 نوفمبر 2020 – أعلن السودان عدم المشاركة في جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة، وذلك لأول مرة منذ بدء المشاورات بينه ومصر وإثيوبيا منذ حوالي 7 سنوات.

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وزير الري السوداني ياسر عباس

وفشلت المباحثات التي ظلت تلتئم على مدى تلك السنوات دون التمكن من التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول تشغيل وملء السد الإثيوبي العملاق القريب جدًا من الحدود السودانية.

وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "قررنا عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي تمت الدعوة لعقده بعد ظهر اليوم السبت".

وأوضح وزير الري السوداني ياسر عباس في رسالة إلى نظيره الإثيوبي سليشي بيكلي سليشي أن بلاده تتمسك بموقفها الداعي "لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة".

وشدد الوزير السوداني في الرسالة على أن "الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية اثبتت انها غير مجدية".

وجددت الرسالة التأكيد على تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومرضى للأطراف الثلاثة إعمالا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.

والخميس، طلب السودان في اجتماع إسفيري بينه ومصر وإثيوبيا، برعاية جنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي؛ منح الخبراء دور أكبر، لكن وزيرة التعاون الدولي الجنوب أفريقية جى باندورا، دعت لعقد جولة تفاوض تستمر 10 أيام.

واعتبر السودان الدعوة إلى عقد جولة مباحثات جديدة دون النظر في طلبه، مخالفة إجرائية من وساطة الاتحاد الأفريقي.



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