السودان يقدم صكوك مصادقته على 3 اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية

مندوب السودان بجنيف علي بن أبي طالب المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر ـ 26 مارس 2021

الخرطوم/ جنيف 26 مارس 2021 ـ قدم مندوب السودان الدائم بجنيف، الجمعة، صكوك مصادقة السودان على عدد من الاتفاقيات إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر.

وشملت الصكوك التي قدمها مندوب السودان علي بن أبي طالب اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم "87" للعام واتفاقية المشاورات الثلاثية "معايير العمل الدولية رقم 144" والبروتوكول الملحق باتفاقية العمل الجبري رقم "29".

ويعد التصديق على الاتفاقية "رقم 29" أول تصديق على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية منذ أن بدأ السودان الانتقال الديمقراطي في يوليو 2019. وبذا يكون السودان قد صادق على جميع المعايير الأساسية لمنظمة العمل الدولية ليصل العدد الاجمالي للاتفاقيات التي صادق عليها إلى 18 اتفاقية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، عن أبي طالب قوله إن هذ المصادقة تؤكد التزام السودان بالعمل على تعزيز الديمقراطية والسلام والاستقرار بدعم من المجتمع الدولي.

وأكد أن خلق فرص للعمل اللائق ومعالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كورونا يمثل تحديا مشتركا يجب مواجهته بطريقة ثلاثية من قبل الدولة والعمال وأصحاب العمل.

من جهته رحب المدير العام للمنظمة خلال مراسم الإيداع التي جرت إفتراضيا صباح الجمعة بمصادقة السودان على اتفاقية الحرية النقابية مشيرا إلى أنهم يدعمون عملية انتقال شاملة تخلق فرصة كاملة لجميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب لاسماع أصواتهم في القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أهمية حرية تكوين الجمعيات في تسهيل الانتقال الفعال إلى الديمقراطية، على النحو الذي حددته الحكومة السودانية مؤكداً أنه من خلال هذه المصادقة يساهم السودان بفاعلية في تحقيق العمل اللائق وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف رايدر أن "التزام السودان المتجدد بالقضاء على العمل الجبري واتخاذ إجراءات محددة لمكافحة الاتجار بالبشر هو تكريم ملائم لليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والذي احتفلنا به أمس فقط".

وأعرب عن شكره للحكومة والعمال وأصحاب العمل في السودان على التزامهم بالمبادئ والحقوق الأساسية للعمال من الرجال والنساء على النحو المنصوص عليه في الصكوك الأساسية لمنظمة العمل الدولية.