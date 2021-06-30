السودان يعلن تمديد قرار منع دخول القادمين من دولة الهند لاسبوعين

الخرطوم 30 يونيو 2021- أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية بتوصية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية نشرة "نوتام "بتمديد قرار منع دخول جميع الركاب القادمين من دولة الهند.

مطار الخرطوم الدولي ـ صورة ارشيفية

وشمل القرار القادمين من تلك الدولة بنحو مباشر والقادمين منها عبر دول أخرى خلال أربعة عشر يوماً ، وذلك حتي الساعة الثانية صباحاً من 14 يوليو المقبل.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كوفيد ـ19 في السودان حتى الثلاثاء 36658 فيما تعافى30516 بينما وصل عدد الوفيات 2754 حالة.

وألزمت السلطة الركاب القادمين من جمهورية مصر العربية ودولة إثيوبيا بالحصول على شهادة سلبية للكورونا (RT-PCR) سارية خلال ٧٢ ساعة من زمن الوصول لمطار الخرطوم الدولي.

كما نوهت إلى أنه سيتم مراجعة الفحص للقادمين من هذه الدول وإعادة فحص الركاب المشتبه فيهم وحجر كل من تثبت إصابته.

والأربعاء نقلت تقارير إعلامية عن اعتزام اللجنة العليا للطوارئ الصحية إرسال طائرة خاصة إلى السودانيين العالقين بالهند لإعادتهم إلى البلاد.

وفى الخامس والعشرين من أبريل الماضي قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية إيقاف جميع حركة الركاب بين السودان والهند اعتبارا من الثلاثاء 27 أبريل، عدا السودانيين القادمين من المدن الهندية بشرط حصولهم على شهادة سلبية للكرونا(RT-PCR) سارية خلال 72 ساعة من زمن الوصول لمطار الخرطوم، مع التزام العائدين بالحجر المنزلي لمدة 14 يوم.

وعزت إيقاف حركة الركاب بين السودان والهند لارتفاع معدلات الإصابة وظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا في الهند.