 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 15 آب (أغسطس) 2021

السودان يقول إن عزمه التوسط بين فرقاء إثيوبيا ما زال قائما

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 95.4 كيلوبايت
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ـ الأحد 15 أغسطس 2021

الخرطوم 15 أغسطس 2021 ـ قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن عزمه التوسط بين فرقاء إثيوبيا لإنهاء الحرب الدائرة بينهم "لا يزال قائما".

ولم يرفض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رغبة السودان في التوسط لإنهاء الحرب في بلاده، لكن أطراف في حكومته ظلت تنتقد الخرطوم باستمرار بشأن اعادة انتشار جيشها في الحدود الشرقية.

وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي، ليل الأحد: "مبادرة التوسط بين الإثيوبيين في إطار الإيقاد لا تزال قائمة".

وكشف عن عودة سفير الخرطوم في أديس أبابا إلى عمله اليوم الأحد بعد انتهاء التشاور معه.

وفي 8 أغسطس الجاري، استدعى السودان سفيره في إثيوبيا للتشاور في تحديد خياراته حول رغبته في التوسط لإنهاء الحرب في إقليم التقراي.

ورفضت الخرطوم بقوة تصريحات من مسؤولين إثيوبيين بينهم المتحدثة باسم رئيس الوزراء تتحدث عن عدم حياد السودان.

وقال حمدوك إنه "سوف يستمر في بذل الجهد" من أجل إنهاء الحرب في إثيوبيا التي أشار إلى بلاده ترغب في أن تراها "موحدة ومستقرة وآمنة". وأضاف: "لن نسمح بانهيار إثيوبيا".

وأفاد رئيس الوزراء عن إجراءه اتصالات مع رؤساء دول الإقليم في منظمة الإيقاد وهي الصومال وجيبوتي وكينيا ويوغندا وجنوب السودان اضافة إلى اتصالات مع رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الأميركي، علاوة على نظيره الإثيوبي آبي أحمد.

وقال حمدوك "لا يمكننا التفرج على ما يحدث داخل بيت الجيران، لابد أن يكون لنا دور في معالجة تحديات إثيوبيا لأن تأثيرها لن يكون داخلها".

ويترأس السودان الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية "الإيقاد".

وتوسع نطاق الحرب في إثيوبيا بعد إعلان جبهة تحرير التقراي تعاون عسكري مع جبهة تحرير الأرومو.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

"الجنجويد" ؛ خازوق الإسلامويين الأكبر 2021-08-15 19:45:21 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق الانقلابات العسكرية التي حكمت السودان لم تتوقف سوءاتُها عند تعطيل الحياة السياسية المدنية (الحزبية والنقابية) ومصادرة الحريات وحُكْم البلاد والعباد بالحديد والنار … إلى آخر جرائم الأنظمة (...)

حول مشروع قانون الإذاعة والتلفزيون 2021-08-15 16:20:35 بقلم : العبيد أحمد مروح (1) العبيد مروح يفتقد القارئ لمشروعات قوانين الإعلام الثلاثة، التي قدمها السيد وزير الثقافة والإعلام في الثاني من أغسطس الجاري، ما يُعرف ب "المذكرات التفسيرية" التي عادةً ما تصاحب مشروعات (...)

في معني تاريخية دور جون قرنق 2021-08-09 18:57:49 عبد العزيز حسين الصاوي يمكن تلخيص المكونات الفكرية الاساسية لرؤية " السودان الجديد " التي طرحها الزعيم- المؤسس ل " الحركة الشعبية لتحرير السودان " جون قرنق دي مابيور في الاتي : الجنوب في اطار السودان الواحد، التنوع (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.