السودان يقيم معرضا لجذب استثمارات تخفف الأزمة الاقتصادية

الخرطوم 16 يناير 2020 – أعلن مسؤول في الحكومة السودانية عن إقامة معرض اقتصادي الأسبوع المقبل، تشارك فيه 25 دولة، في محاولة لجذب استثمارات أجنبية تقل البلاد من الأزمة الاقتصادية.

وزير التجارة والصناعة مدني عباس

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية مُنذ 2011، بعد أن فقد ثلثي إنتاجه من النفط، أثر انفصال الجنوب وتكوينه دولة مستقلة.

وقال وكيل وزارة الصناعة، محمد علي عبد الله، في مؤتمر صحفي، الخميس: "إن المعرض تشارك فيه 25 دولة،بينها دول في الاتحاد الأوربي، لجذب استثمارات جديدة".

وأوضح أن السُلطات ستبلغ الدول المشاركة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية بشأن التشريعات الجديدة الخاصة بالاستثمار، إضافة إلى إطلاع 5 وزراء صناعة من الدول الأخرى.

ويشارك في المعرض دول فرنسا، المانيا، إيطاليا، الدنمارك، البرتقال، النمسا، هنغاريا ودول أخرى، إضافة إلى 450 شركة محلية، و 15 ولاية من أصل 18 ولاية في البلاد.

ويقيم المعرض ندوات عن الصناعة والصادرات والقطاع المصرفي والسياحة، علاوة على عرض بضائع الدول والشركات المحلية، فضلًا عن توفيره لمركز لعقد صفقات أساسية بين رجال الأعمال الأجانب والسودانيين.

ولا يزال السودان يعاني من ممانعة استثمار الشركات فيه، على الرغم من رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة في أكتوبر من العام 2017 والتي كانت تتعرض لعقوبات قاسية حال تعاملت مع الخرطوم.

وأشار الوكيل إلى الوزارة أعُيد إليها اختصاصاتها الخاصة بترشيد الواردات وعقد الصادرات، حيث ألزمت الشركات بدفع حصيلة الصادر أولًا قبل تصدير البضائع إلى خارج البلاد، وذلك لوقف تدهور قيمة العملة السودانية.

وقال إن الوزارة بصدد سن تشريعات جديدة في التعامل التجاري وتنظيم الأسواق وضبط أسعار السلع الغذائية.