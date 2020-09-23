السودان يلغي اتفاقيات امتياز للتعدين عن الذهب مع شركتين

الخرطوم 23 سبتمبر 2020- الغت وزارة الطاقة والتعدين السودانية اتفاقيتي امتياز مع شركتي تعدين تعملان بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد.
- التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين
وأصدر وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن بناء على توصية من وكيل قطاع التعدين بالوزارة قرارا بإلغاء اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة "التوكل للحلول المتكاملة " التي تملك مربع 2A-1 لتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بولاية البحر الأحمر.
كما أصدر قرارا اخر بإلغاء اتفاقية امتياز مع شركة SMT المالكة للمربع 6k بولاية البحر الأحمر.
وقال وكيل قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين د. محمد يحي وفق القرار الصادر الأربعاء إن الغاء الاتفاق مع شركة التوكيل يعود لمخالفتها الشروط والضوابط المقررة وفق قانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2015 وذلك عقب انتهاء مدة الانذار للشركة دون ازالة الأسباب.
وأوضح أن شركة SMT فشلت في بدء اعمال الاستكشاف بالمربع خلال المدة المنصوص عليها في لائحة تنظيم استغلال المعادن لسنة 2016 بجانب الفشل في تقديم برنامج العمل والميزانية في المدة المنصوص عليها بالإضافة لإخفاقها في تقديم التقارير الفنية والمالية الواجب تقديمها.
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