السودان يلغي الإعفاءات الضريبية لمنظمات المجتمع المدني

جبريل ابراهيم

الخرطوم 15 فبراير 2021 ـ أمر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم بإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية لمنظمات المجتمع المدني في السودان عدا التي تعمل في مجالات البنيات التحتية ومحاربة حدة الفقر.

ووجه بوضع ضوابط لشركات التعدين وشركات الامتياز وتفعيل والقوانين المؤيدة لمضاعفة الجهد المبذول لتحصيل الإيرادات.

واطلع الوزير لدى استماعه لتنوير من إدارة الإيرادات القومية بحضور آمنة أبكر وكيل الوزارة على مجمل القضايا والمشاكل التي تعيق عملية التحصيل وتقلل من جهد الربط الإيرادي.

ووعد بمراجعة كل المشاكل بالتحصيل والايرادات بغرض ضبطها ومعالجة كافة التشوهات فيها.

وأكد الوزير أهمية الاعتماد على الموارد الحقيقة التي تستند عليها وزارة المالية وفق ما أجازته موجهات موازنة العام المالي.

وقال "سنعمل على خفض العجز من خلال إيراداتنا الحقيقية وأن لا نلجأ للاستدانة بهذه الصورة من البنك المركزي".

من جانبها أكدت وكيل وزارة المالية فاعلية لجنة متابعة زيادة وتعظيم الإيرادات بغرض مضاعفة الإيرادات بناءاً على موجهات موازنة العام المالي الحالي على أن تقوم برفع التقارير الدورية المؤيدة للإيرادات.