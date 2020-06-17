السودان يمدد الحظر الشامل 10 أيام ويبدأ ترحيل رعاياه العالقين بالأحد

الخرطوم 17 يونيو 2020- قررت السلطات السودانية تمديد حظر التجوال الشامل تلافيا لتمدد إصابات "كورونا" لعشر أيام أخرى ، كما أعلنت البدء في إجلاء مواطنيها العالقين بالعواصم الخارجية اعتبارا من الأحد المقبل.

عضو مجلس السيادة صديق تاور

وبحسب بيان صحفي أعقب اجتماع لمجلس الأمن والدفاع، الأربعاء فإن القرار اتخذ بناء على توصيات لجنة الطوارئ الصحية وفقا لمداولات ورشة العمل التي عقدتها لمراجعة وتقييم إجراءات الطوارئ الصحية للفترة الماضية.

وأضاف " وافق المجلس على تمديد حظر التجوال بصورته الحالية من 19 يونيو إلى 29 يونيو 2020، بنفس توقيتاته الحالية مع فترة سماح بالحركة داخل الأحياء من الساعة السادسة صباحا للثالثة عصرا".

وتحدث البيان عن استثناء بعض المجالات من الحظر بينها المدابغ، وعمليات الموسم الزراعي والأنشطة المرتبطة وأعمال المنطقة الصناعية وتجارة الجملة على الا يشمل الاستثناء الأشياء غير الضرورية مثل أسواق الملابس والذهب وغيرها.

وبشأن السودانيين العالقين في الخارج قرر الاجتماع الشروع فوراً في اعادتهم وفق الخطة التي وضعتها اللجنة المختصة اعتبارا من الأحد 21 يونيو عبر مطار الخرطوم.

وينتظر وصول 1500 عالق في سفريات متتالية من عدة دول بينها ثلاث رحلات من القاهرة في ذات اليوم، على أن يستمر التفويج حسب جدول الطيران المدني.

وأشار البيان الى ان توجيهات ستصدر لوزارة الصحة باستقبال العائدين ومراجعة الشهادات الصحية داخل المطار والسماح بدخول العالقين حاملي شهادات الفحص السلبي المعتمدة بعد أخذ البيانات، بينما يدخل الباقون إلى مراكز الحجر الصحي المجهزة حتى يتم أخذ العينات وفحصها.

وسيتم تفويج العالقين القادمين بالبر عبر المعابر المعتمدة من خلال جدول أولويات تعمل على تجهيزه سفارة السودان بالقاهرة مع ممثلين للجنة العالقين وممثلي الجالية لتحديد أصحاب الحالات الخاصة والأكثر تضررا، ثم يتوالى تفويج البقية.

ويخضع القادمون من مصر لفحص طبي داخل مراكز الحجر، وبحيث يتم السماح لغير المصابين بمغادرة المركز حال ظهور النتيجة، ويحال المصابون لمراكز العلاج.