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السودان يمدد منع دخول الركاب القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب افريقيا

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الخرطوم 4 يناير 2021-أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان تمديد منع دخول الركاب القادمين من المملكة المتحدة وهولندا وجنوب افريقيا.

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مطار الخرطوم الدولي ـ صورة إرشيفية

واستبعد مدير سلطة الطيران المدني السودانية ابراهيم عدلان في حديث مع " سودان تربيون" وجود نوايا لإضافة دول أخرى حتى الآن.

وأصدرت السلطة الاثنين نشرة (نوتام) بتمديد منع دخول الركاب القادمين من الدول الثلاث بغض النظر عن جنسياتهم وسواء عن طريق رحلات مباشرة أو غير مباشرة حتى 13 يناير القادم.

وكانت السلطة أصدرت قراراً في الحادي والعشرين من ديسمبر بمنع دخول القادمين من الدول الثلاث على خلفية ظهور سلالة متطورة لفيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني الاثنين فرض إغلاق شامل في بلاده اعتبارا من الأربعاء المقبل لمواجهة تفشي الفيروس.



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