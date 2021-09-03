السودان يناقش مع دول دائنة امكانية إعفاء ديونها عليه

جبريل إبراهيم في اجتماع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بطشقند ـ سبتمبر 2021

الخرطوم 3 سبتمبر 2021 ـ قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبرهيم، الجمعة، إنه بحث مع مسؤولي دول دائنة للسودان معالجة ديونها على السودان وذلك على هامش في اجتماع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

والتقى جبريل بمجموعة من الدائنين على هامش مشاركته في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة لمدة يومين في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان.

وأكد الوزير في تغريدة على حسابه بتويتر أنه التقى بالعديد من الدائنين وتفاهم معهم حول معالجة ديونهم على السودان وذلك في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وقال: "وصلنا طاشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والذي أتاح لنا فرصة اللقاء بالعديد من الدائنين والتفاهم معهم حول معالجة ديونهم على السودان".

وأضاف أنه سيلتقي على هامش هذه الاجتماعات بقية الأطراف وقيادة البنك يوم السبت للحديث حول الموضوعات التي تهم السودان.

وبعد إعلان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أواخر يونيو الماضي، وصول السودان إلى نقطة القرار في مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة (هيبك) وتم إعفاء نحو 23 مليار دولار من ديون السودان.

وينتظر أن تستكمل العملية ليصل الإعفاء لـ 50 مليار دولار بعد أن يصل السودان لنقطة الإنجاز في مبادرة الهيبك بعد ثلاث سنوات تقريبا.

وتعقد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية لمجالس محافظيها في الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر في مدينة طشقند.

وستناقش مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي خلال الاجتماعات قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالبلدان الأعضاء.

ويحضر الاجتماعات السنوية 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وهم في الأساس وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظو البنوك المركزية وغيرهم من الوزراء رفيعي المستوى من البلدان الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلين من مجتمع التنمية الدولي وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة الآخرين.

ويتطرق الاجتماع بشكل أساسي إلى القضية المعقدة المتمثلة في التعامل مع التحديات الماثلة بسبب جائحة كورنا كما يقف على قضية توفير اللقاح للمساهمة في قيادة الانتعاش الاقتصادي الشامل داخل البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي.