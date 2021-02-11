السودان يندد بهجمات الحوثيين على السعودية ويصفها بالإرهابية والمنافية للأعراف

الخرطوم 11 فبراير 2021 – شجبت الحكومة السودانية الخميس الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السعودية ووصفتها بالأعمال الإرهابية المنافية للأعراف والقوانين.

واستهدف الحوثيون الأربعاء مطار أبها الواقع الى الجنوب من المملكة العربية السعودية.

مقر الخارجية السودانية

وقالت وزارة الخارجية في بيان الخميس " يعتبر السودان الهجوم الحوثي على مطار أبها عملاً إرهابياً منافياً للأعراف والقوانين الدولية ومهدداً لسلامة المدنيين".

ورأت أن استمرار هذه الهجمات يوضٌح الخطر الذي تمثله المليشيات الحوثية على الأمن الإقليمي والدولي.

وجددت الخرطوم رفضها الكامل لكل أشكال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المملكة ويقوض الجهود الجارية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وأضاف البيان " اذ تعرب وزارة الخارجية عن أسفها لتكرار مثل هذه الهجمات على المملكة العربية السعودية من طرف مليشيات الحوثي فهي تؤكد تضامنها الكامل ووقوف السودان إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها".

كما دانت الخارجية السودانية استهداف مليشيات الحوثي لمحافظة مأرب التي أطلقت عليها ثمانية صواريخ بالستية خلال اليومين الماضيين مما أسفر عن سقوط مدنيين بين قتيل ومصاب.

وأكدت الوزارة أن استمرار ما وصفته بالسلوك الإجرامي لمليشيات الحوثي سيؤدي لا محالة إلى إطالة أمد الحرب وتفاقم تداعياتها الإنسانية الكارثية.

وحثت المجتمع الدولي على ممارسة أقصى درجات الضغط على مليشيات الحوثي لوقف العدوان والتصعيد العسكري ووضع حد للجرائم التي ترتكبها هذه المليشيات في عموم اليمن.

ونفذ الحوثيون الخميس أيضا هجوم على السعودية بطائرة مسيرة بعد ساعات من استهداف مطار ابها في هجوم أدى إلى اشتعال النيران في طائرة مدنية، حسبما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية.

وأفاد التلفزيون السعودي بأن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن، اعترض ودمّر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب منطقة خميس مشيط جنوبي غربي المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن الطائرة أُطلقت بطريقة ممنهجة ومتعمدة لضرب أهداف مدنية ومدنيين.

ووقع الهجوم الجديد بعد أقل من 24 ساعة على إعلان التحالف أن طائرة مدنية كانت رابضة بمطار أبها الدولي بالسعودية اشتعلت فيها النيران بعد تعرضها لهجوم من الحوثيين.

ودان البيت الأبيض الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها الدولي في السعودية. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الحوثيين يظهرون رغبة مستمرة في إطالة الحرب من خلال مواصلة شن الهجمات على السعودية.

كما دانت الخارجية الأميركية الهجوم على مطار أبها، واتهمت الحوثيين بالسعي لإطالة الحرب في اليمن "عبر مهاجمتهم السعودية وتعريض المدنيين للخطر".