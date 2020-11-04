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السودان ينشر قوات خاصة لتأمين الحصاد في مناطق متاخمة لإثيوبيا

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خريطة توضح خط الحدود من أبوقمل إلى الستيت ومثلث الفشقة

الخرطوم 4 نوفمبر 2020 – بدأت الحكومة السودانية، الأربعاء، في نشر قوات شرطية لتأمين عمليات الحصاد في مناطق متاخمة لإثيوبيا، تشتهر باستيلاء عصابات الشفتة على الحصاد بقوة السلاح.

وتتوغل عصابات الشفتة الإثيوبية داخل الأراضي السودانية في مناطق الشريط الحدودي بولاية القضارف، خلال بداية الزراعة المطرية وتعمد الى طرد المزارعين منها بقوة السلاح، كما تقوم بسلب الحصاد بعد جمعه تحت التهديد.

وفي 25 مايو الفائت، اتهم السودان لأول مرة الجيش الإثيوبي بمساندة العصابات للسيطرة على أراضيه وموارده، وذلك في أعقاب رفض قائد عسكري السماح لإثيوبيين بالزراعة داخل السودان، مما قاد إلى د اشتباك عسكري بين جيشي الخرطوم وأديس أبابا.

وقالت وكالة السودان للأبناء، الأربعاء، إن والي ولاية القضارف سليمان علي، دشن عمليات حملة تأمين الحصاد بالولاية والتي اتشارك فيها قوات شرطية من عدد من الولايات.

وأشاد المسؤول بدور "الشرطة المهم في حفظ الامن والاستقرار وما تطلع به من أدوار لتأمين محاصيل المزارعين وحماية الاقتصاد الوطني وذلك بمكافحة التهريب والانشطة خارج القانون بجميع انحاء الولاية خاصة مناطق الشريط الحدودي".

وأشار إلى أن الحكومة تدعم وتساند هذه القوات لتُنجز عملها، داعيًا "الجميع لتقديم كل ما من شأنه تحقيق حماية وتأمين موسم حصاد هذا العام".

وقال مدير عام شرطة القضارف، اللواء حقوقي صابر الله جابو، إن "هذه الحملة درجت الشرطة انفاذها سنويا بالتنسيق مع عدد من الولايات لتأمين عمليات الحصاد والشريط الحدودي إلى جانب الحد من التهريب والانشطة غير القانونية".



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