السودان ينضم رسميا إلى تحالف دولي للمدفوعات الرقمية

الخرطوم 10 يونيو 2020- أعلن السودان الأربعاء انضمامه الرسمي إلى تحالف (افضل من النقد) لتوسيع الشمول المالي وزيادة الشفافية.

ابراهيم البدوي

وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ابراهيم البدوي ان التحول إلى المدفوعات الرقمية يتماشى مع اتجاه حكومة السودان لإنشاء وكالة التحول الرقمي متعددة الوزارات، والتي ستقود عملية تحديث الخدمات الحكومية، بما في ذلك برنامج السودان لدعم الأسرة.

وانضم السودان الى هذا التحالف ومقره الأمم المتحدة، كجزء من رؤية الحكومة والتزامها بنهضة الاقتصاد السوداني، وبدء الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية في جميع انواع التعاملات المالية.

وقال الوزير طبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته "سودان تربيون" إن المدفوعات الرقمية ستعمل على تحسين الشمول المالي والشفافية في جميع أنحاء السودان، خاصة في المناطق المتأثرة بالحروب، وستساعد في القضاء على الفساد، وبناء صلة مباشرة بين المواطنين والدولة.

ويصبح السودان بانضمامه للتحالف عضواً إلى جانب أكثر من 75 عضوا في تحالف "أفضل من النقد".

ويتكون التحالف الذي يتخذ من الأمم المتحدة مقرا من الحكومات والشركات والمنظمات الدولية الملتزمة بتسريع الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوه البدوي إلى أن انضمام السودان إلى الاقتصاد الرقمي يأتي في إطار التقدم الطبيعي الذي تشهده البلاد مستدلاً باستخدام شباب وشابات السودان للتكنولوجيا بشكل مبتكر خلال ثورة ديسمبر المجيدة لتصنع عهداً جديداً في تاريخ أمتنا.

ومن خلال انضمام السودان إلى تحالف أفضل من النقد سيحصل على الدعم الفني والتقني في مسيرته نحو رقمنة المدفوعات من خلال تبادل المعرفة مع دول أخرى من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف أن الابتعاد عن النقد المطبوع سيساعد السودان على تعزيز الشفافية المالية في إطار إعادة اندماج السودان في النظام المالي العالمي بعد حوالي 30 عامًا من العزلة المالية وسوء الإدارة الاقتصادية من قبل النظام البائد.

وأبان الوزير أن التحول نحو المدفوعات الرقمية وتحديث القطاع المالي سيمهد أيضًا الطريق للاستثمار المحلي والدولي ويساهم في النمو الاقتصادي في البلاد

كما أوضح أن التحول الرقمي سيحفز القطاع الخاص وسيضمن وصول الموارد والخدمات الحكومية بطريقة عادلة لجميع السودانيين وأيضاً، الأمر الذي من شأنه ان يدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم وإنعاش الاقتصاد الوطني.

وتابع " التحول الرقمي سيحفز القطاع الخاص وسيضمن وصول الموارد والخدمات الحكومية بطريقة عادلة لجميع السودانيين وأيضاً، الأمر الذي من شأنه ان يدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم وإنعاش الاقتصاد الوطني".

بدورها قالت المدير الإداري للتحالف روث قدوين، إن رؤية حكومة السودان لإنشاء برنامج الدخل الأساسي شبه الشامل الرقمي ملهمة وسيستفيد أكثر من 30 مليون سوداني وسودانية من الدعم الحكومي بطريقة سريعة وآمنة وشفافة.

وأردفت" انضمام حكومة السودان إلى التحالف بيان واضح حول التزامها ببناء اقتصاد ديناميكي يعمل للجميع".