السودان ينضم رسميا الى "تحالف افريقيا الذكية" للتطوير الاقتصادي عبر التكنولوجيا

تحالف افريقيا الذكية

الخرطوم 17 يوليو 2021- التحق السودان رسميا بـ"تحالف إفريقيا الذكية" الذي يضم أكثر من ثلاثين دولة وهيئة دولية مهتمة بالتكنولوجيا لإحداث التنمية والتطور الاقتصادي بالقارة عبر التكنولوجيا.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء السبت إن السودان أصبح الدولة الإفريقية الثانية والثلاثين التي تنضم إلى تحالف إفريقيا الذكية، مؤكداً بذلك عزم الخرطوم على جعل التكنولوجيا عاملاً أساساً في إعادة إعمار البلاد.

يشار إلى أن هذا التحالف العريض، يضم مجموعة من دول القارة الإفريقية والمنظمات الدولية والهيئات الفاعلة في القطاع الخاص العالمي التي تسعى لتقوية وتعزيز الأجندة الرقمية لإفريقيا.

وقال البيان إن التحالف وهو يضع نصب عينيه إنشاء سوق رقمية واحدة في إفريقيا بحلول عام 2030 يضم في قيادته رؤساء الدول الذين يسعون إلى تسريع رقمنة القارة وإنشاء سوق مشتركة.

وكان زعماء 7 دول إفريقية أطلقوا هذه المجموعة "تحالف إفريقيا الذكية" في عام 2013 لتنمو منذ ذلك التاريخ حتى بلغت عضويتها الآن 32 دولة، ومجموع سكانها أكثر من 815 مليون شخص وأكثر من 40 عضواً من القطاع الخاص من الملتزمين الذين يتقاسمون رؤية مشتركة لنماء القارة الإفريقية.

ورحب المدير العام والرئيس التنفيذي لتحالف إفريقيا الذكية، لاسينا كوني، بانضمام السودان، وقال "يشرفنا أن نرحب بجمهورية السودان بصفتها الدولة العضو الثاني والثلاثين في تحالف إفريقيا الذكية، هذا يجعلنا نقترب أكثر من تحقيق رؤيتنا في تحويل إفريقيا إلى سوق رقمية واحدة ونحن نتطلع إلى استخدام التكنولوجيا لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السودان".

وأوضح البيان أن السودان تبنى إصلاحات رئيسة تهدف إلى استخدام التكنولوجيا دفعا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه المنطقة من شمال شرقي القارة الإفريقية، وستؤدي التكنولوجيا، مع هذا المسار الجديد إلى بناء اقتصاد رقمي متنامٍ، وستعمل على النهوض بالتعليم والصحة والنمو بالبلاد.

وقال المدير العام للمركز القومي للمعلومات عمار حمدين، إنهم سعداء بالانضمام إلى تحالف إفريقيا الذكية في وقت انطلق فيه السودان في رحلة تحول رقمي طموحة ستؤدي إلى نقلة نوعية وتوفير مساهمات قيمة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لمواطنيه.

وأشار حمدين، إلى أنه مع وجود متخصصي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموهوبين في البلاد، فإن السودان سيلعب دوراً مفتاحياً في تشكيل السوق الرقمية الموحدة في إفريقيا "تحقيقا لرؤيتنا الجماعية للتحول الرقمي."

وسيتمكن السودان من الإسهام في والاستفادة من المبادرات الخاصة بإفريقيا في إطار التحالف وهي مبادرات تشمل مخططات لتطوير المدن الذكية والقرى الذكية والاقتصاد الرقمي والاتصال بالسعاة الكبيرة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة والأنظمة ببيئات الابتكارات الخلاقة وغيرها.