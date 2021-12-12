السودان ينفي دعمه لـ (التقراي) ويؤكد عدم سماحه باستخدام أراضيه لأي عدوان

الخرطوم 12 ديسمبر 2021 - نفى السودان دعمه لقوات جبهة تحرير تقراي التي تقاتل الجيش الإثيوبي، وقال إنه يسيطر على أراضيه ولن يسمح باستخدامها لأي عدوان وذلك ردا على اتهامات إثيوبية بتقدم الخرطوم إسنادا لمقاتلي جبهة تحرير التقراي.

مقر وزارة الخارجية السودانية

والخميس، قالت وكالة فانا الإذاعية الحكومية إن السودان يدعم جبهة تحرير تقراي ويأوي ويدرب عناصر الجبهة لمواجهة القوات الإثيوبية.

ودعت وزارة الخارجية السودانية، في بيان تلقته "سودان تربيون"، الأحد؛ إثيوبيا "للكف عن اتهام السودان باتخاذ مواقف وممارسات عدوانية لا يسندها دليل على أرض الواقع".

وأضافت: "تؤكد أن السودان يسيطر على كافة أراضيه وحدوده المعترف بها دوليًا مع إثيوبيا، ولن يسمح مطلقًا باستخدامها لأي عدوان".

وأشارت الخارجية السودانية إلى أنها تابعت اتهامات وكالة فانا بـ"مزيد من الدهشة والاستغراب"، واعتبرتها إدعاءات جزافية منافية للحقيقة.

وشدد البيان على أن السودان ملتزم بمبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وتُقاتل جبهة تحرير إقليم التقراي بضراوة القوات الإثيوبية الحكومية والمليشيات التابعة لها، في حرب بدأت في أواخر العام 2020، أودت بحياة المئات وشردت الآلاف .

وبالمقابل، أعاد الجيش السوداني انتشاره في الحدود الشرقية فور وقوع الحرب الإثيوبية، مستعيدًا مساحات خصبة شاسعة كانت يفلحها مزارعون إثيوبيون تحت حماية جيش ومليشيات بلادهم طوال 25 عامًا.

ولم تنقطع المناوشات العسكرية بين الخرطوم وأديس أبابا، على الحدود الشرقية مُنذ نوفمبر 2020، حيث يقول الجيش السوداني إنه خسر أكثر من 100 من عناصره.