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السودان ينفي مشاركة أي من قواته في القتال الدائر في ليبيا

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الخرطوم 13 أبريل 2020 – نفت وزارة الخارجية السودانية، الإثنين، مجددا مشاركة أي قوات سودانية في القتال الدائر في ليبيا حول طرابلس أو غيرها.

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مقر الخارجية السودانية

وأعلنت الوزارة في بيان تلقته "سودان تربيون"، إبلاغ حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أكثر من مرة، عدم صحة مشاركة قوات سودانية في المواجهات المسلحة بليبيا.

كما أشارت إلى ما ورد في تقرير فريق الخبراء المكلف من الأمم المتحدة بمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، الذي نُشر في شهر يناير الماضي، وتضمن أن الفريق لم يقف على أدلة تؤكد مشاركة قوات سودانية في القتال في ليبيا.

وأوضح البيان، أن "لسودان يظل على موقفه الثابت بألا حل للصراع في ليبيا إلا عن طريق الحوار والتوافق بين الفرقاء على معالجة خلافاتهم السياسية بالوسائل السلمية.

كما أكد تمسك الخرطوم بمقررات الشرعية الدولية حول ليبيا ورفضه التدخلات الأجنبية في شؤونها الخاصة، وناشد الفرقاء في ليبيا بوقف التصعيد العسكري والاقتتال لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الليبي، وحشد الجهود والموارد لمكافحة جائحة كورونا التي تمثل أكبر خطر ماثل تواجهه الإنسانية في الوقت الراهن.

وفي نوفمبر الماضي، نفى الجيش السوداني، إرساله لجنود من قوات "الدعم السريع" إلى ليبيا، لدعم قوات الشرق، بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر، في مواجهة حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.



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