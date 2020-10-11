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السودان يهدد بإجراءات قانونية في مواجهة حاملي الجنسية ذوي الأصول الأجنبية

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مقر وزارة الداخلية السودانية

الخرطوم 11 أكتوبر 2020 – هددت الحكومة السودانية بإتخاذ إجراءات قانونية حيال الحاصلين على الجنسية من ذوي الأصول الأجنبية الذين لم يراجعوا دائرة الهوية.

وأوقف السودان في 26 يوليو الفائت، تجديد جوازات سفر السودانيين من أصول أجنبية الحاصلين على الجنسية بالتجنس في الفترة من يناير 2014 وحتى أبريل 2019، كما أوقف المعاملات الهجرية والادارية بغرض المراجعة.

وطالبت السُّلطات آنذاك حاملي الجواز السوداني لذوي الأصول الأجنبية مراجعة دائرة الهوية والتسجيل التابعة لوزارة الداخلية، ونصحت المتواجدين خارج البلاد بمراجعة مكاتب الجوازات بالسفارات السودانية في البلدان الأخرى.

وقالت وزارة الداخلية، في تنبيه نُشر على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، اطلعت عليه "سودان تربيون"، الأحد: "جميع الحاصلين على الجنسية السودانية بالتجنس في الفترة من 2014 إلى 2019، ولم يراجعوا دائرة الهوية، عليهم المراجعة خلال أسبوعين، وبعدها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية".

ويتوقع أن تعقد المحكمة العليا، الثلاثاء المقبل، أول جلسة في القضية المرفوعة من الجالية العراقية في الخرطوم ضد وزارة الداخلية السودانية، وذلك بعد إعلانها تضرر منسوبيها من قرار الوزارة الخاص بحظرهم من السفر حتى بالوثائق العراقية.

وقرر رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في مارس 2020، سحب نحو 13 ألف جنسية سودانية منحت لأجانب من أصول غير سودانية في عهد النظام السابق. وذلك في أعقاب إعلان متحدث باسم مجلس السيادي محمد الفكي سليمان، عن قيام نظام البشير بمنح الجواز السوداني لمتطرفين دينيين بمقابل مالي.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الجنسيات التي منحت، لكن تقارير تشير إلى أن أفراد من الجاليات العربية التي تشهد بلدانها حروبا واضطرابات على خلفية أحداث الربيع العربي حصلوا بسهولة على الجنسية السودانية بعد دفعهم مبالغ ضخمة.



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