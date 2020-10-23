السودان يوافق على التطبيع مع اسرائيل بعد اجتماع مع ترامب ونتنياهو

الرئيس ترمب يوقع على قرار رفع السودان من قائمةالدول الداعمة للارهاب .. الجمعة 23 أكتوبر 2020

الخرطوم 23 اكتوبر 2020- وافق السودان رسميا على بدء خطوات نحو التطبيع مع اسرائيل في اعقاب محادثة رباعية جمعت رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك برئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الاميركي دونالد ترمب.

وأفاد بيان مشترك اعقب المحادثة الهاتفية التي جرت بعد وقت وجيز من توقيع ترامب على قرار رفع السودان من قائمة الارهاب ان القادة الاربعة " اتفقوا على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين بلديهما".

وأخطر ترامب الكونغرس برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مما يعني فعليا مغادرة القائمة السوداء خلال 45 يوما ما لم يعترض الكونغرس على القرار.

كما اتفق القادة الاربعة على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية مع التركيز على الزراعة في بدايو هذا التعاون.

وطبقا للبيان اتفق القادة على ان تجتمع الوفود في الاسابيع المقبلة للتفاوض بشأن اتفاقيات التعاون في تلك المجالات كذلك التعاون في مجالات التكنولوجيا والزراعة والطيران وقضايا الهجرة وغيرها لصالح الشعبين.

واعتبر البيان الاتفاق "تاريخي" وشهادة على النهج الجريء والرؤية للقادة الاربعة.

وابدى كل من حمدوك ونتنياهو تقديرهما للرئيس ترامب "لنهجه البرغماتي والفريد من نوعه لإنهاء النزاعات القديمة وبناء مستقبل سلام وفرص لجميع شعوب المنطقة".

كما اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على الشراكة مع السودان في بدايته الجديدة وضمان عودته إلى صفوف المجتمع الدولي.

ووعد البيان بان تتخذ اميركا خطوات لاستعادة الحصانة السيادية للسودان وإشراك شركائها الدوليين لتقليل اعباء ديون السودان بما في ذلك دفع المناقشات حول الاعفاء بما يتفق مع مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وأضاف البيان "كما التزمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالعمل مع شركائهما لدعم شعب السودان في تعزيز ديمقراطيته وتحسين الامن الغذائي ومكافحة الارهاب والتطرف".