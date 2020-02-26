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السودان يوصى رعاياه بكوريا الجنوبية توخي الحذر من (كورونا)

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الخرطوم 26 فبراير 2020 - أوصى السودان رعاياه المتواجدين في كوريا الجنوبية توخي الحذر للوقاية من فايروس كورونا، الذي تُصنف سيول البلد الثانية في كثرة انتشاره بين بلدان العالم.

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وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح

وانتشر فايروس كورنا في مدينة وهان الصينية أواخر العام الفائت، قبل أن ينتشر في عدد كبير من بلدان العالم، بنسب متفاوتة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء، أنها أوصت السودانيين المتواجدين في كوريا الجنوبية بجميع مناطقها توخي الحيطة والحذر للوقاية من فايروس كورونا.

وطالبت الوزارة السودانيين تجنب الأماكن المزدحمة مع ارتداء الأقنعة الواقية، في البلد الذي تتصاعد فيه نسب الإصابة بالفايرس.

وقالت الوزارة أنها في تواصل مستمر مع سُلطات كوريا الجنوبية لتقييم الأوضاع، لتتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة، إذا احتاجتها.

والثلاثاء أعلن المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح استمرار المساعي لإجلاء السودانيين من الصين بعد تكفل الامارات بتوفير طائرة خاصة لنقلهم.

وأوضح أن أسبابا "تأمينية" تمنعهم من إعلان موعد وصول المجموعة، وان ذلك سيتم بعد وصولها وادخالهم الحجر الصحي للتاكد من عدم حملهم العدوى.

وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم الأربعاء إن السودان لم يسجل حتى الآن ظهور أي حالة اصابة بالمرض حتى صباح يوم 25 فبراير.

وأفادت أن 8 حالات مشتبه فيها دخلت عبر مطار الخرطوم بت انها لا تحمل الفايرس.

ولم تصنف وزارة الصحة العالمية حتى الآن وباء كورونا على أنه عالمي، على الرغم من إقرار قادتها المتكرر بأن الوباء يمكن أن يخرج عن السيطرة.



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