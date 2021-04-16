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السودان يوقع اتفاقا اقتصاديا للاندماج في المجتمع الدولي

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جبريل إبراهيم وزير المالية وعثمان ديو المدير القطري للبنك بالسودان ـ الخرطوم مارس 2021

الخرطوم 16 أبريل 2021 ـ وقع السودان بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة الجديدة مع منظمة الدول الأفريقية الكاريبية الباسفيكية والاتحاد الأوروبي ضمن جهود اندماج إستراتيجي للسودان في المجتمع الدولي عبر اتفاقية شاملة.

ومجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ هي مجموعة من البلدان تم إنشاؤها بموجب اتفاقية جورج تاون عام 1975 أهدافها الرئيسية التنمية المستدامة والحد من الفقر بين الدول الأعضاء ودمجها في الاقتصاد العالمي.

وشارك وزير المالية والتخطيط الإقتصادي جبريل إبراهيم ووكيل أول وزارة المالية عبد الله إبراهيم ووكيل التخطيط أمين صالح يسن والطاقم الفني بإدارة التمويل الخارجي، اسفيرياً في احتفال التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية.

وجرت مراسم التوقيع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مساء أمس الخميس ببروكسل.

وطبقا لوكالة السودان للأنباء، تعتبر هذه الاتفاقية الاستراتيجية بداية الاندماج الاستراتيجي للسودان في المجتمع الدولي عبر اتفاقية شاملة.

وخصص مبلغ الاتفاق لأفريقيا مساعدات بحوالي 29 مليار يورو لمدة سبع سنوات عبر برتوكول تنفيذي.



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