السودان يوقع ميثاق الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر

وزراء خارجية الدول الموقعة على ميثاق مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر (صورة لـ و ا س)

الخرطوم 5 يناير 2020- وقع السودان على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لتعزيز أمن الدول المطلة على هذا المنفذ المائي المهم.

وشاركت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله الاثنين في اجتماع وزراء خارجية الدول المؤسسة للمجلس بالعاصمة السعودية.

ويضم الميثاق 8 دول هي السودان، السعودية، مصر، الأردن، اليمن، إريتريا، الصومال وجيبوتي، وجرى الاتفاق على أن تكون الرياض مقرًا للمجلس.

وتقلت وسائل إعلام سعودية أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز أكد خلال استقباله الاثنين وزراء خارجية دول الميثاق، على تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي إن "تأسيس المجلس يأتي استشعارًا من قادتنا بأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي باعتبار البحر الأحمر المعبر الرئيسي لدول شرق آسيا وأوروبا".

وأكد الوزير الخارجية السعودي أن المجلس سيعمل على حفظ المصالح المشتركة ومواجهة جميع المخاطر، وللتعاون في الاستفادة من الفرص المتوفرة، باعتبار أن منطقة البحر الأحمر هامة تجاريًا وفيها ثروات كبيرة.

وحول إذا ما كانت ستتشكل قوة عسكرية مشتركة لهذا المجلس، قال بن فرحان إنه "لا يوجد تصور لإنشاء قوة عسكرية جديدة، لأن كل الدول لديها قدرات دفاعية وهناك تنسيق ثنائي، لا أتصور أن قوة جديدة سُتنشأ تحت مظلة هذا الكيان".