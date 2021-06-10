السودان يوقف تجار بشر وعشرات المهاجرين الإثيوبين والصوماليين

فتيات حررتهن السلطات السودانية من يد عصابة للاتجار بالبشر..الثلاثاء 30 مارس 2021 (سودان تربيون)

الخرطوم 10 يونيو 2021 ـ أوقفت الشرطة السودانية عصابتين تمارسان التهريب والاتجار بالبشر على الشريط الحدودي مع إثيوبيا، وتمكنت من احباط تهريب 23 صومالي و56 فتاة إثيوبية الى العاصمة الخرطوم.

ونجحت عناصر من الشرطة الأمنية بولاية القصارف من توقيف العصابتين بمحلية القلابات الشرقية على الشريط الحدودي.

واحبطتالشرطة تهريب 18 شاب صومالي وامرأتين و3 أطفال قادمين من الصومال عبر إثيوبيا في طريقهم إلى العاصمة السودانية على متن شاحنتين دفع رباعي لثلاثة متهمين سودانيين.

وطبقا لمصادر شرطية تحدثت لسودان تربيون فإن عناصر الشرطة الأمنية نصبت كمينا واستطاعت توقيف العصابة والمهربين.

ودونت الشرطة بلاغا في شرطة القسم الأوسط بالقضارف تحت المواد 30 من قانون الجوازات والهجرة والجنسية بجانب المادتين 5 و7 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

كما أحبطت الشرطة الأمنية عملية تهريب 56 فتاة إثيوبية في منطقة أم عدارة بمحلية القلابات الشرقية كن في طريقهن الى الخرطوم على متن شاحنة.

وجرى تدوين بلاغ بقسم شرطة دوكة تحت المادة 30 من قانون الجوازات والهجرة والجنسية والمادتين 5 و7 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وكشف مدير الشرطة الأمنية بولاية القضارف المقدم خضر مجذوب عن حرص قوات الشرطة والشرطة الأمنية خاصة على كبح الجرائم العابرة والحدودية والعمل على فرض هيبة الدولة وحماية الاقتصاد والموارد من ضعاف النفوس وعصابات تجارة البشر والمخدرات.

وأضاف أن الانتشار الشرطي والأمني يأتي استعدادا لتأمين الموسم الزراعي وعمليات ترحيل المحروقات وآليات الزراعة وفق خطة لجنة أمن الولاية.