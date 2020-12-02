السودان يُجلي 143 من رعاياه في ليبيا

الخرطوم 2 ديسمبر 2020 – وصل إلى مطار الخرطوم 143 سودانيا تم ترحيلهم من ليبيا على أن تجرى عملية لإجلاء آخرين منتصف الشهر الجاري.
- مقر الخارجية السودانية
وتولت وزارة الخارجية إجلاء السودانيين الراغبين في العودة عبر 12 رحلة، في أوقات متفرقة، حيث يعيش بعضهم هناك وسط ظروف صعبة.
وقالت الوزارة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "في إطار الجهود التي نُبذلها والسفارة في طرابلس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لإجلاء المواطنين السودانيين من ليبيا، وصلت إلى مطار الخرطوم الدفعة 13 من السودانيين العائدين من ليبيا وعددهم 143 مواطنا".
وأشارت إلى أنها والبعثة في طرابلس رتبتا مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة العليا للطوارئ الصحية ووزارة الصحة الاتحادية لوصول هذه المجموعة إلى البلاد.
وأضافت: "تجري الترتيبات حالياً لإجلاء دفعة جديدة خلال منتصف شهر ديسمبر الجاري".
وأكدت وزارة الخارجية على أنها عازمة على إجلاء كل السودانيين الراغبين في العودة للبلاد من ليبيا، داعية رعاياها في الجالية السودانية بالتواصل مع السفارة في طرابلس بصورة مباشرة.
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