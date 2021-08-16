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السودان يُسجل ثلاث وفيات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

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اجتماع للجنة الطوارىء بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بخصوص كورونا- ارشيف

الخرطوم 16 أغسطس 2021 - قالت السُّلطة الصحية في السودان، إن البلاد سجلت 9 إصابات وثلاث وفيات بسبب فيروس كورونا، يوم أمس الأحد.

وتضعف مكافحة الفيروس المستجد في السودان الذي يُعاني من ضائقة اقتصادية تمنعه من تنفيذ تدابير قوية لمنع تفشي الوباء.

وقالت وزارة الصحة، الاثنين، إن "تقرير فيروس كورونا أظهر 9 إصابات و3 وفيات ليوم الأحد".

وأشارت إلى أن الوفيات سُجلت منها حالتين في نهر النيل ووفاة واحدة في شمال كردفان.

وقفزت إعداد الإصابات في البلاد مُند بدء الجائحة في مارس 2020 إلى 37.564 حالة، منها 24.806 مُسجلة في العاصمة الخرطوم التي يُبلغ عدد سُكانها 12 مليون شخص وفقًا لتقدير الحكومة المحلية فيها.

وتوفى 1.893 شخص نتيجة إصابتهم بالجائحة، معظمهم في العاصمة الخرطوم التي توفى منها 1.139 شخص.

وأظهر تقرير وزارة الصحة عن تسجيل 9 وفيات بسبب الفايروس ليوم السبت.

وفي 4 يوليو الفائت، قالت وزارة الصحة إنها تنتوي استيراد 4 ملايين جرعة من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفايروس كورونا.

وأتى إعلان وزارة الصحة بعد أيام من حديث المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي الخاص عن منحها السودان 100 مليون دولار لاستخدامها في توفير لقاحات كورونا وتقوية النظام الصحي.



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