السودان يُسجل قرابة 1000 حالة (كورونا) خلال 72 ساعة

الخرطوم 5 ديسمبر 2020 – أعلنت السُّلطات الصحية في السودان، عن تسجيل 942 حالة إصابة بفايروس كورونا، تتضمن 21 حالة وفاة جميعها في الخرطوم، مقابل تعافي 449 من الوباء خلال ثلاثة أيام.

تزايد اصابات كورونا في السودان

ونعى رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة، السبت، معتمد اللاجئين عبد الله سليمان، الذي غيبه الموت الجمعة إثر إصابته بفايروس كورونا.

وبالحالات الجديدة، ارتفع عدد الإصابات في السودان منذ بدء انتشار الجائحة في مارس الفائت إلى 19.196، توفي منها 1.290 شخص، فيما تعافت 10.942 حالة من الجائحة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "نُعلن عن تسجيل 281 حالة إصابة بجائحة كورونا، وتسجيل 6 وفيات وتعافي 179 شخص من الوباء، وفقًا إلى التقارير الوبائية في يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر".

وكشفت عن تسجيل 349 إصابة بالفايروس المستجد، إضافة إلى تسجيل 9 وفيات، ومعافاة 134 شخص من الوباء، في يوم الأربعاء الثاني من ديسمبر الجاري.

وسجلت الوزارة، في يوم الخميس الثالث من ديسمبر، 312 إصابة، علاوة على تسجيل 10 وفيات، فيما تعافي 139 من الجائحة القاتلة.

والوفيات الجديدة خلال الـ 72 ساعة سُجلت جميعها في ولاية الخرطوم التي لا تزال تُسجل أكبر عدد من الإصابات، إذ وصل تراكم عدد الحالات فيها إلى 14.618 إصابة، تليها الجزيرة بـ 1.464 حالة، أما بقية الحالات تتوزع على الولايات الأخرى بإعداد متفاوتة.

وبدأت الموجة الثانية من فايروس كورونا في التفشي داخل السودان في أواخر أكتوبر الفائت، وسط توقعات بأن تصل ذورتها بنهاية ديسمبر الجاري.

ولم تفرض السلطات السودانية إجراءات مشددة لمنع تفشي الوباء على نطاق واسع، اكتفت بتأجيل بداية العام الدراسي لمستوى الأساس والثانوي وتقليل عدد الموظفين في المؤسسات، لكن ولاية الخرطوم منعت التجمعات وأغلقت صالات الأفراح، فيما علقت بعض الجامعات الدراسة فيها من بينها الخرطوم والسودان.