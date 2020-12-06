السودان يُسجل 223 اصابة بـ(كورونا) وأكثر من 8 آلاف يتلقون العلاج

الخرطوم 6 ديسمبر 2020 – أعلنت السُّلطات الصحية في السودان، الأحد عن تسجيل 223 حالة جديدة بفايروس كورونا، تتضمن 5 وفيات، في وقت لا يزال 8.447 يتلقون العلاج من الوباء.

وزير الصحة أسامة عبد الرحيم

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن وزارة الصحة، فإن عدد الإصابات منذ بدء انتشار الجائحة في مارس الفائت بلغ 19.468 تعافي منهم 11.021 شخص، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1.295 شخص.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "نُعلن عن تسجيل 223 إصابة جديدة بوباء كورونا، إضافة إلى تسجيل 5 وفيات، مقابل تعافي 79 شخص، بحسب التقارير الوبائية ليوم الجمعة الرابع من ديسمبر الجاري".

وأشارت إلى أن الحالات الجديدة سُجلت منها 185 حالة في الخرطوم، أعقبتها الجزيرة بـ 12 حالة، وسنار بـ 8 إصابات، والبحر الأحمر بـ 7 حالات، أما شمال كردفان فقد سجلت 7 حالات، ونهر النيل 3 حالات، والنيل الأبيض حالتين فيما سجلت كل من القضارف والولاية الشمالية إصابة واحدة.

وقالت إن الخرطوم شهدت 4 حالات وفاة ضمن الوفيات الجديدة فيما سجلت البحر الأحمر حالة الوفاة الخامسة.

ولا تزال ولاية الخرطوم التي يقطنها نحو ثلث جموع السودانيين تُسجل أكبر عدد من حالات الإصابة بالفايروس المستجد، إذ وصل تراكمي الإصابات فيها إلى 14.803، تليها الجزيرة بـ 1.476، أما بقية الحالات فهي موزعة على الولايات الأخرى بإعداد متفاوتة.

وبدأت الموجة الثانية من فايروس كورونا في التفشي داخل السودان في أواخر أكتوبر الفائت، وسط توقعات بأن تصل ذورتها بنهاية ديسمبر الجاري.

ولم تفرض السلطات السودانية إجراءات مشددة لمنع تفشي الوباء على نطاق واسع، واكتفت بتأجيل بداية العام الدراسي لمستوى الأساس والثانوي وتقليل عدد الموظفين في المؤسسات، لكن ولاية الخرطوم منعت التجمعات وأغلقت صالات الأفراح، فيما علقت بعض الجامعات الدراسة من بينها جامعتي الخرطوم والسودان.