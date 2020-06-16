السودان يُسجل 305 إصابة جديدة بـ(كورونا)

- فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير
الخرطوم 16 يونيو 2020 – أعلنت السُلطات السودانية في السودان، عن تسجيل 305 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 9 وفيات وتعافي 100 شخص من الوباء، ليوم الأحد.
وبذلك، ارتفع عدد المصابين في البلاد مُنذ بدء الجائحة في البلاد منتصف مارس الفائت إلى 7740، تتضمن 447 وفاة، فيما وصل إجمالي المتعافين2820.
وقالت وزارة الصحة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "نُعلن عن تسجيل 305 حالة إصابة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 9 وفيات، وفقًا للتقارير الوبائية، ليوم الأحد".
وأشارت إلى أن الحالات سُجلت منها 240 حالة في الخرطوم، و12 إصابة في نهر النيل، و10 حالات في شمال كردفان، و9 إصابات في كل من البحر الأحمر والجزيرة، و7 إصابات في سنار، و6 حالات في النيل الأبيض، و5 حالات في الشمالية، و3 إصابات في النيل الأزرق ومثلها في شمال دارفور، إضافة لإصابة واحدة في جنوب كردفان.
وقال البيان إن ولاية البحر الأحمر سُجلت 3 حالات وفاة ضمن الوفيات الجديدة، وحالتي وفاة في كل الخرطوم والجزيرة، فيما سُجلت وفاة واحدة في كل سنار والشمالية.
وطالبت وزارة الصحة السودانيين بضرورة تطبيق الحظر الصحي والبقاء في المنازل، ونصحتهم بتنفيذ الإجراءات الصحة الخاصة بالتباعد الاجتماعي مع التبليغ الفوي عن أي حالة اشتباه.
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