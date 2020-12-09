السودان يُلزم السوريين بالحصول على تأشيرة دخول بعد عقدين من الإعفاء

الخرطوم 9 ديسمبر 2020 – قرر السودان إلزام السوريين الراغبين في دخول البلاد، بتأشيرة الدخول المسبقة، وذلك بعد إعفاء من التأشيرة بدأ منذ سنوات طويلة.
- وزير الداخلية الطريفي ادريس
وأعفى الرئيس المعزول عمر البشير في 2009، السوريين من تأشيرات الدخول سواء كانوا قادمين من سوريا أو غيرها من الدول، بعد قراره الصادر في 2001 يقتصر فيه الإعفاء من التأشيرة على القادمين من بلادهم فقط.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارًا، بموجبه الغي قرار جمهوري صادر في 2001، يقضي بإعفاء تأشيرات الدخول للسوريين".
وطالب وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس دفع الله، الجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لجعل القرار موضع التنفيذ.
ولم تتحدث وزارة الداخلية عن أسباب قرار إلزام السوريين بتأشيرة الدخول، بينما قالت مصادر موثوقة لـ “سودان تربيون" إن الإسبوعين الأخيرين شهدا وصول أعداد كبيرة جدا من السوريين الى الخرطوم مستفيدين من قرار إعفاء التأشيرة.
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