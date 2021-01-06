السودان يُوقع على اتفاقيات (إبراهام) للتطبيع رسميًا مع إسرائيل

- وزير العدل السوداني ووزير الخزانة الأميركية يوقعان اتفاقيات إبراهام، 6 يناير 2021
الخرطوم 6 يناير 2021 - وقع السودان على اتفاقيات إبراهام، لتعزيز التعايش بين الشعوب والأديان بالشرق الأوسط، وهو ما يُعتبر تطبيعا رسميا مع إسرائيل.
وتُعرف اتفاقيات إبراهام على أنها مجموعة من اتفاقيات السلام التي عُقدت بين إسرائيل ودول عربية برعاية الإدارة الأميركية.
وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "جرى توقيع إعلان اتفاقيات إبراهام".
ووقع وزير العدل نصر الدين عبد الباري عن السودان، فيما مثّل أميركا وزير الخزانة ستيفن منوشين، الذي وصل إلى الخرطوم في زيارة رسمية مدتها يوما واحدا.
وأضاف البيان: "ينص إعلان اتفاقيات إبراهام على ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط".
وأشار إلى بنود الاتفاق توضح "أن أفضل الطرق للوصول لسلام مستدام بالمنطقة والعالم تكون من خلال التعاون المشترك والحوار بين الدول لتطوير جودة المعيشة".
وينص الإعلان على ضرورة أن "ينعم مواطني المنطقة بحياة تتسم بالأمل والكرامة دون اعتبار للتمييز على أي أساس، سواء عرقي أو ديني أو غيره".
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، توقيع السودان على اتفاقيات إبراهام بـ"الخطوة المهمة"، مبديًا تطلعه أن تؤدي هذه الخطوة إلى "تقدم في الحوار والتطبيع، وإلى تعزيز العلاقات بين البلدين".
واعترف السودان في 23 أكتوبر 2020، بدولة إسرائيل مبديًا استعداده للتطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.
وفي 29 نوفمبر 2020، وصل وفد إسرائيلي إلى الخرطوم وزار منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش، وقد قالت الحكومة المدنية إنها لا تعلم عن زيارة الوفد، فيما قال مجلس السيادة إن الزيارة ذات طابع عسكري.
وأعلنت قوى سياسية سودانية عديدة، رفضها لأي تقارب بين الخرطوم وتل أبيب، من بينها أحزاب في الحرية والتغيير - الائتلاف الحاكم.
ويقول رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن أي اتفاق يُوقع مع إسرائيل، سيُعرض على المجلس التشريع المزمع تكوينه في يناير الجاري، للموافقة عليه أو رفضه.
أخر الآراءأمنيات للعام الجديد( 3-3) 2021-01-06 07:21:06 لوبي سوداني في واشنطون السر سيد أحمد بعد أسابيع قليلة من تسلم جورج بوش الابن الرئاسة الامريكية زار البيت الابيض وفد من مجموعات الضغط المسيحية بقيادة شارلس كولسون الذي أدين في قضية ووتر غيت، التي أدت الى عزل الرئيس الاسبق (...)
ثَلاثْ ثوْرات وثَلاثْ انقلابات في حَياةِ الإمامْ (3- 5 ) 2021-01-06 07:20:53 ياسر عرمان كانت المرة الأولى التي شاهدتُ فيها الإمام في العام 1984 في سجن كوبر؛ كان في قسم المعاملة الخاصة وكنت من أصغر المعتقلين في قسم الكرنتينة (ب) كان في معيته صديقنا حسن أحمد الحسن والراحلين العم عبدالوهاب غاندي (...)
أمنيات للعام الجديد (2+3) 2021-01-05 10:18:38 الحج الى كاودا السر سيد أحمد تتحدث الكثير من الادبيات عن الخلل البنيوي في الدولة السودانية، لكن هناك عاملا لم يحظ بحقه في الاهتمام ويتمثل في شبق الطبقة السياسية بالتطلع الى الخارج بحثا عن حلول لمشاكل السودان المتناسلة. (...)
المزيد