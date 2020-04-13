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السودان : 10 إصابات جديدة بـ(كورونا) والخرطوم تدخل حظر التجوال الكامل بالسبت

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الخرطوم 13 أبريل 2020 - أعلنت السُلطات السودانية تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا، توفت منها واحدة. وقررت تبعا لهذا التطور فرض حظر تجوال كامل على ولاية الخرطوم اعتبارًا من السبت المقبل.

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وزير الصحة أعلن تزايد حالات الاصابة بكورونا في البلاد

وبتسجيل الإصابات الجديدة، ارتفعت عدد الحالات إلى 29 إصابة، منها ثلاثة حالات وفاة ومثلهما تعافى من المرض.

وقال وزير الصحة، أكرم علي التوم، في تصريح صحفي، الاثنين أعقب اجتماع لجنة الطوارئ الصحية: "ارتفعت حالات الإصابة بفايروس كورونا إلى 29 حالة، بزيادة 10 حالات، توفيت احداها وهو أجنبي كان يخضع للعزل".

وشكا الوزير من مواجهة وزارته نقصا حادا في المعينات الطبية، سواء أدوية أو معينات وقاية للكادر الطبي، مبديًا تخوفه من انعدامها في القريب العاجل.

وأكد إن الفحوصات للمشتبه بهم، الذين وصل عددهم إلى 299 حالة، بدأت تتناقص مشيرًا إلي أنهم يجتهدون في تكملة نقص المعينات الطبية بالاستيراد والإنتاج في البلاد.

وقال الوزير إن جائحة فايروس كورونا بدأت مرحلة الانتشار المجتمعي، وأوضح أنها ستكون بداية لانتشار واسع النطاق للفايروس التاجي.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن السُلطات قررت فرض حظر تجوال دائم في ولاية الخرطوم اعتبارًا من السبت المقبل لمدة ثلاثة أسابيع.

وأضاف: "تعمل اللجنة الفنية على إعلان التفاصيل خلال الثلاثة أيام المقبلة، والتي من ضمنها الاستثناءات وأوقات فتح المراكز التجارية داخل الأحياء".

وأعلن صالح عن منح العاملين في القطاعين الخاص والعام عطلة خلال فترة الحظر، مع السماح للشركات في مجال الأغذية بالعمل كما أشار الى ان بعض المحلات ستمنح ساعات محددة لمقابلة احتياجات العملاء.

تفاصيل الحالات

وقالت وزارة الصحة إن الحالات الجديدة جرى تسجيلها بمدن الخرطوم الثلاثة، عدا حالة واحدة سُجلت بمنطقة أبو حمد التابعة لولاية نهر النيل، شمالي السودان.

وأشارت الوزارة إلى أن الـ 10 حالات الجديدة، هي حالة أربعة حالات مخالطين لمرضى، وحالة لشخص قادم من خارج البلاد، فيما الخمسة حالات المتبقية لا يُعرف لها تاريخ مخالطة أو سفر خارج السودان.

ويُرجح أن تكون الحالات الخمسة نتيجة للانتشار المجتمعي.

وقالت الوزارة أن الحالات الجديدة يتلقى أصحابها العلاج بمراكز العزل في ولايتي الخرطوم ونهر النيل.



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