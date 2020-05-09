السودان : 53 إصابة حديثة بـ(كورونا) والسلطات تتخذ تدابير إضافية للمكافحة

وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم

الخرطوم 9 مايو 2020 – أعلنت السُلطات الصحية في السودان، السبت عن تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى 5 وفيات، لترتفع بذلك حالات الإصابة إلى 1164، وتزيد الوفيات إلى 64.

وجرى الفحص المعملي لعدد 116 في المعمل القومي وجُد منها 34 حالات موجبة، فيما تم فحص 41 حالة في المعمل المركزي وُجد منها 19 حالة موجبة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "نُعلن عن تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 5 وفيات".

وأشارت إلى أن الحالات الجديدة سُجل منها 42 في الخرطوم، و5 في القضارف، و4 في شمال كردفان، وحالتين في شمال دارفور وواحدة في جنوب كردفان. بينما سُجلت وفاتين في الخرطوم و3 في ولاية الجزيرة بينها حالة وفاة حدثت في مركز العزل بولاية سنار.

وقالت الوزارة إن 17 حالة جديدة تماثلت للشفاء، منها 12 في الخرطوم و3 في سنار وواحدة في كل من نهر النيل والولاية الشمالية؛ ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 119.

ولا تزال ولاية الخرطوم تسجل أكبر أعداد مصابين مقارنة بالولايات الأخرى، حيث وصل فيها الحالات إلى 976، ثم انضمت جنوب كردفان إلى الولايات التي حل بها الفايروس، ليصبح بذلك عدد الولايات المتأثرة بالجائحة 17 ولاية من أصل 18 حيث بقيت ولاية النيل الأزرق حتى الأن بعيدة عن مرمى الفايروس.

وأعلن وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، السبت، اتخاذ تدابير صحية جديدة لمكافحة فايروس كورونا، لتلافي العقبات التي ظهرت أثناء مجابهة الجائحة.

وأشار إلى أن النهج الجديد سيتم فيه معالجة العقبات، التي ظهرت سابقًا، وأوضح أنه سيتم إجراءات ستقلص الفترة الزمنية لإجراءات الفحص وصدور النتائج ووصول الفرق الطبية الى المرضى والمشتبه إصابتهم.

وأضاف: "سنقوم بنشر كثير من الموجهات للكوادر الصحية على موقع الوزارة خلال الساعات المقبلة لتنظيم العمل. ونحن كدولة مسؤولين عن كل الخدمات الصحية سواء كورونا وغيرها".

ومددت السُلطات في البلاد الحظرالشامل لولاية الخرطوم، لعشر أيام اعتبارا من السبت بعد انتهاء مدة الإغلاق التي بدأت في 18 أبريل الفائت والتي حُددت بـ 21 يوم.

صرامة الحظر

وقالت حكومة ولاية الخرطوم، السبت إنها ستطبق الإغلاق الشامل بصرامة بعد تزايد حالات الإصابات في البلاد والتي ترتكز معظمها في العاصمة.

وأشار أمين عام حكومة الولاية، الطيب الشيخ، إلى أن المواجهات الصادرة إلى القوات الشرطية والعسكرية ونقاط الارتكاز، هي اتخاذ إجراءات قانونية ضد أيّ شخص يخالف الإغلاق الشامل.

وقال الشيخ إن وزارة الصحة بولاية الخرطوم، تولى اهتمام بالمرضى غير المصابين بفايروس كورونا، مشيرًا إلى زيادة نسبة تشغيل المستشفيات الحكومية، فيما يجرى العمل على تشغيل الخاصة.

ويشتكي السودانيين من خروج معظم المستشفيات عن العمل، مما فاقم من معاناة أشخاص مرضى بمرض غير كورونا، توفي بعضهم بسبب عدم تلقيهم الرعاية الصحية.