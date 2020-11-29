السيادي السوداني: الوفد الإسرائيلي زار منطقة الصناعات العسكرية

الخرطوم 29 نوفمبر 2020 – قال متحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى الخرطوم الاثنين الفائت، زار منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش السوداني.

المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان

ووصل الخرطوم في 23 نوفمبر الجاري للمرة الأولى وفد إسرائيلي، ومكث بضع ساعات، التقي فيها قادة عسكريون، وهي زيارة قال مجلس الوزراء إنه لا يعلم بها ولم يخطط لها.

وفي أول تعليق رسمي بشأن تفاصيل الزيارة قال المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، في مقابلة مع صحيفة: حكايات" الصادرة الأحد: "الوفد الإسرائيلي ابتدر زيارته للسودان، بطواف على منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة، والتقي فيها بعسكريين".

وأشار إلى أن الوفد ناقش قضايا امتنع عن تفصيلها في الوقت الراهن، مؤكدًا على أن الزيارة كانت ذات طبيعة عسكرية، دون التطرق إلى جوانب سياسية تتعلق بالتطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.

وكشف الفكي عن توقف المباحثات بين بلاده وإسرائيل، بعد المكالمة الرباعية التي جرت بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك والرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في 23 أكتوبر الفائت، وأعلنت بعدها الخرطوم إنهاء العداء مع تل أبيب.

وأكد المتحدث على أن التفاوض بين البلدين سيتواصل في ملف تطبيع العلاقات، دون أن يحدد وقتاً بعينه.

وقال الفكي إن مصالح البلاد هي التي تُحدد مستقبل علاقاتها الخارجية، نافيًا هيمنة المكون العسكري في مجلس السيادة على مسألة التطبيع مع إسرائيل، مؤكدًا مشاركة جميع أعضاء مجلس السيادة في النقاش حول التطبيع مع إسرائيل إضافة إلى وزارة الخارجية.