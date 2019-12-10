(السيادي) السوداني يسمي لجنة لإزالة (التمكين) واسترداد الأموال

الخرطوم 10 ديسمبر 2019 - أصدر رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة إزالة "التمكين" لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
- الفريق ياسر العطا
وسمى القرار الذي تلقته "سودان تربيون، عضو المجلس السيادي، ياسر العطا، رئيسًا للجنة، ومتحدثًا باسمها، ومحمد الفكي سليمان، نائبًا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، مقررا.
وتضم اللجنة، أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.
وفي 30 يونيو 1989 استولى الرئيس المعزول عمر البشير، على السلطة عبر انقلاب أطلق عليه "ثورة الإنقاذ".
والأسبوع قبل الماضي، صادق مجلس الوزراء السوداني، على مشروع قانون تفكيك "نظام الإنقاذ"، ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته، بجانب مشروعات أخرى مهمة.
وكان القيادي الإسلامي، غازي صلاح الدين العتباني، اعتبر أن الهدف من قوانين المحاكمات للمشاركين في انقلاب 1989، و"تفكيك" نظام البشير، "التشفي وتصفية حسابات قديمة".
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
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