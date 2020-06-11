 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 11 حزيران (يونيو) 2020

(السيادي) السوداني يطالب المراجع العام بنشر تقرير 2019 فورًا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 11 يونيو 2020 – طالب عضو في المجلس السيادي السوداني، المراجع العام بكشف تقارير المراجعة المالية الخاصة بالمؤسسات الحكومية للعام 2019 بشكل فوري.

JPEG - 43.9 كيلوبايت
المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان

وسلم المراجع العام المجلس السيادي في يناير الفائت، 180 تقرير تحوي تجاوزات وتعديات عن المال العام، دون أن يحدد آنذاك الفترة التي وقعت فيها هذه التجاوزات.

وقال عضو مجلس السيادة، المتحدث باسمه محمد الفكي سليمان، في تصريح مكتوب، الخميس: "العام الوحيد الذي لم يكشف فيه المراجع العام عن تقريره هو عام التغيير. أن نشر التقرير وطرحه للنقاش بين جميع أبناء الشعب، هو حق أصيل للسودانيين، ويجب أن يُنفذ فورًا".

وأشار الفكي إلى أن المراجع العام ظل أحد أهم خطوط الحرب على الفساد في السودان، وأوضح إنه رغم التدمير الممنهج للمؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية والمستقلة عبر سياسية التمكين التي انتهجها نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إلا أن تقرير المراجع العام ظل حاضراً في كل الأعوام المُنصرمة، يكشف تعديات المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية، وتلك التي تُشارك فيها الحكومة بنسبة تسمح للمراجع العام بمراجعة حساباتها.

وأضاف: "خلال العهد البائد مُنِعَ المراجع العام من دخول عددٍ كبيرٍ من المؤسسات الحكومية والشركات، بأوامر صادرة من أعلى السلطات، كما حدث تلاعبٌ في نسبة الحكومة في عددٍ من الشركات، حتى لا يُسمَح له بالاطلاع على حساباتها".

وتابع: "أيضاً من أهم أساليب العهد البائد في حماية الفساد، تقليم أظافر دولة القانون، لذا فإن مُعظم الجرائم والتعديات على المال العام التي كان يكشفها المراجع العام، لا يتمُّ اتخاذ إجراءات في مواجهة المعتدين فيها، ولكن يتم حفظها. ومع ذلك لم يتوقف عمل المُراجع العام عن ملاحقة المفسدين".

وانتقد المتحدث باسم المجلس السيادي النقص الذي وصفه بالكبير في الكادر البشري ديوان المراجع العام والنيابة العامة، خاصة وإنها مؤسسات مستقلة.

وطالبها بـ "إعداد نفسها وإكمال كادرها وتدريبه حتى تتَّسق مع مطلوبات المرحلة الجديدة القائمة على الشفافية وحكم القانون".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

نزاع الحدود بين السودان وإثيوبيا : من اعتداءات إلى ادعاءات بحقوق تاريخية 2020-06-11 13:53:46 ياسين محمد عبد الله الاشتباكات المسلحة، اختطاف مواطنين سودانيين وطلب فدية لإطلاق سراحهم، سرقة المواشي وانتزاع أراض وحرثها بالقوة حوادث ظلت تتكرر في منطقة الفشقة منذ عشرات السنين؛ خصوصاً عند اقتراب فصل الخريف.المشكلة لم (...)

المحكمة الجنائية الدولية ..ماذا يعني أن تكون شاهد ملك 2020-06-10 22:20:55 بقلم : تاج الدين بشير نيام ▪︎تعتبر محاكمات الحرب العالمية الأولى بداية بلورة فكرة المسؤولية الجنائية الفردية. ▪︎إذ وجهت تهم إلى إمبراطور ألمانيا السابق غليوم الثاني وفق معاهدة فرساي 28 يونيو 1919. ولكن تعتبر محاكمات (...)

تجمع المهنيين وفقدان البوصلة 2020-06-08 00:20:24 بقلم : محمد عتيق لا بأس ، رغم مظاهر التنازع والبؤس السائدة في ساحتنا السياسية ، لا بأس .. ورغم انتقال فايروس الصراع والانقسام إلى تجمع المهنيين ، لا بأس .. ورغم الكثير من المظاهر السالبة في ردهات الثورة وواقعها ، لا بأس (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.