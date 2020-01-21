السيادي السوداني يعتمد 3 وزراء دولة للخارجية والعمل والبنى التحتية

الخرطوم 21 يناير 2020 -اعتمد مجلس السيادة بالسودان، الثلاثاء، 3 وزراء دولة لوزارات الخارجية، والعمل، والبنى التحتية.

عمر قمر الدين وزير الدولة بالخارجية

وقال المتحدث باسم المجلس محمد الفكي سليمان، في تصريحات صحفية، إن الأسماء الثلاثة التي جرى ترشيحها واعتمادها هم: عمر قمر الدين وزير دولة للخارجية، وحازم إيهاب وزير دولة للبنى التحتية، وستيفن أمين، وزير دولة للعمل.

ومؤخرا، طالبت قوى سياسية ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإجراء تعديل وزاري محدود، لما اعتبروه "ضعفا" في أداء بعض الوزراء، لكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رأى ضرورة تعيين وزراء دولة جدد لتعزيز العمل في الوزارات.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن حمدوك تشكيل أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، ضمت 18 عضوا، قبل تعيين 3 وزراء مؤخرا، ليرتفع العدد إلى 21، وباعتماد وزراء الدولة الجدد، يرتفع العدد إلى 24 وزير ووزير دولة.

وفي 21 أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، الرئيس البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.