السُلطات السودانية تطلق سراح رئيس الجبهة الشعبية المتحدة

تجمع كبير لمؤيدي الأمين داؤود في خشم القربة - الثلاثاء 16 يونيو 2020 (سودان تربيون)

الخرطوم 12 يوليو 2020 – أفرجت الحكومة السودانية، الأحد، عن رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الأمين داؤود، الذي حكم عليه بالسجن لعام.

وأمرت محكمة الاستئناف بالقضارف شرقي السودان في 2 يوليو الجاري، بإطلاق سراح الأمين داؤود بالضمان، مع إرجاع ملف قضيته إلى محكمة الموضوع، التي سبق وإن أصدرت حُكما بحقه في 10 مايو الفائت بالسجن لمدة عام بعد ضبطه متسللا عبر الحدود مع إثيوبيا في 24 أبريل.

ونقل داؤود في ذات يوم الحكم إلى السجن المركزي (كوبر) في الخرطوم لقضاء مدة العقوبة.

واحتج أنصار الزعيم السياسي في عدة مدن شرق السودان والخرطوم خلال شهر مايو، كما أعلنوا عن ترتيبات لإقامة اعتصام بمقار الحكومات المحلية في بورتسودان وكسلا والقضارف، للضغط على الحكومة لتنفيذ الأمر القضائي وإطلاق سراح الرجل.

ولم تتحدث الحكومة حتى الآن بشكل رسمي عن إطلاق سراح داؤود، لكن عدد من قادة حزبه أكدوا لـ "سودان تربيون"، الإفراج عنه.

ورحبت الجبهة الثورية بقيادة مني اركو مناوي، بإطلاق سراح داؤود، معربة عن شكرها لمن سعى للإفراج عنه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية، خالد ثالث أبكر، في بيان، تلقته "سودان تربيون": "تم إطلاق سراح الأمين داؤود، بعد ان تعرض لمؤامرة كيدية من بعض منسوبي الحكومة الانتقالية، وهو الآن حراً طليقاً".

وكان أمين الشئون القانونية في الجبهة الشعبية، عمر محمد أمين، قد أكد في وقت سابق لـ "سودان تربيون"، إن محاكمة الأمين داؤود جرت بغرض إحراج قادة الدولة الراغبين في التوصل إلى سلام.

وأضاف: "هناك أيدي ليس لديها مصلحة في إكمال السلام تحاول إبعاد الأمين عن المباحثات لأجل تحقيق هذا الغرض، إضافة إلى رغبتها في إحراج نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو".

وانضم الأمين داؤود الى الجبهة الثورية التي يتزعمها مني أركو مناوي بعد ان قرر الأخير مفارقة حلفائه في التنظيم وافتراع تكتل منفصل.