السُّلطات السودانية تستبعد إغلاق المطار بسبب (كورونا)

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 1 نوفمبر 2020 - استبعدت سُلطة الطيران المدني في السودان العودة لإغلاق مطار الخرطوم أمام الحركة الجوية، فيما نفي مجلس الوزراء الشائعات التي جرى تداولها بكثافة عن فرض حظر تجوال وشيك لمنع تفشي موجة ثانية من جائحة كورونا.

وبدأ معدل الإصابات بالفايروس في الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين بعد انخفاض لأسابيع.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء عن أن السلطات الرسمية تدرس حظر تجوال وإغلاق المطار، مع الإعلان عن تزايد حالات الاصابة بالفايروس.

وقال مدير سُلطة الطيران المدني، إبراهيم عدلان، لـ"سودان تربيون"، الأحد: "الحركة في مطار الخرطوم مستمرة ولا يوجد اتجاه لإغلاق المجال الجوي، والحديث عن ذلك شائعات".

كما نفى مكتب رئيس الوزراء، في بيان، صدور قرارات عن إغلاق جزئي أو كامل في السودان.

لكنه أشار إلى أن الجهة المناط بها اتخاذ إجراءات احترازية إضافية للحد من تفشي الوباء هي اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وتعقد اللجنة العليا للطوارئ الصحية اجتماعا الاثنين المقبل، وفقًا لمدير سُلطة الطيران المدني.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 15 إصابة بفايروس كورونا يوم الجمعة، دون ايراد حالات تعافي أو وفيات جديدة.

وبذلك ارتفع عدد المصابين بالفايروس المستجد إلى 13 ألف 819 شخص مُنذ بداية انتشار الجائحة في البلاد، تعافي منهم 6 آلاف و764 مصاب، فيما توفي 837 شخصاً.