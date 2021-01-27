السُّلطات السودانية توسع مركز إيواء لاجئين إثيوبيين مع تزايد الأعداد

هاربون من الحرب الاثيوبية في ولاية القضارف .. صورة من (سونا)

القضارف 27 يناير 2021 -أعلن مسؤول محلي في شرق السودان عن توسيع مركز إيواء فارين إثيوبيين، إثر تزايد إعدادهم إلى 66.767 لاجئ.

ويدخل اللاجئون الفارين من الحرب في إقليم التقراي الواق الى الشمال من ايوبيا والمحاذي للحدود السودانية عبر مركزين مؤقتين أحدهما في كسلا والآخر في ولاية القضارف.

وقال رئيس لجنة طوارئ إسكان اللاجئين الإثيوبيين، الفاتح مقدم، لـ "سودان تربيون"، الأربعاء: "نسعى والمانحين لزيادة مركز الطنيدبة لزيادة الإيواء فيه".

وأشار إلى أن لارتفاع اعداد الفارين إلى 66.676 لاجئ، منهم 47.873 في مركز حمدايت المؤقت و19.894 لاجئ في مركز الهشابة.

وقال المسؤول إنهم رحلوا اليوم الأربعاء 1.339 لاجئ إلى مركز الطنيدبة الدائم، ليصل عدد المرحلين 12.428 لاجئ.

ولا يزال نحو 34.736 لاجئ في المراكز المؤقتة في حمدايت والهشابة ينتظرون الترحيل إلى مراكز الإيواء الدائمة.

واشتكى لاجئون في مركز استقبال حمدايت من نقص حاد في الغذاء وعدم التنوع في نظام الوجبات، حيث يُقدم لهم العدس و"العصيدة"، وهي طعام يُصنع من الذرة.

كما شكوا من تردي الوضع الصحي بعد طفح مراحض المركز الذي يأويهم، علاوة على تفشي عمليات السرقة والنهب جراء الضائقة المالية التي يُعاني منها اللاجئين.