 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 27 كانون الثاني (يناير) 2021

السُّلطات السودانية توسع مركز إيواء لاجئين إثيوبيين مع تزايد الأعداد

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 89.7 كيلوبايت
هاربون من الحرب الاثيوبية في ولاية القضارف .. صورة من (سونا)

القضارف 27 يناير 2021 -أعلن مسؤول محلي في شرق السودان عن توسيع مركز إيواء فارين إثيوبيين، إثر تزايد إعدادهم إلى 66.767 لاجئ.

ويدخل اللاجئون الفارين من الحرب في إقليم التقراي الواق الى الشمال من ايوبيا والمحاذي للحدود السودانية عبر مركزين مؤقتين أحدهما في كسلا والآخر في ولاية القضارف.

وقال رئيس لجنة طوارئ إسكان اللاجئين الإثيوبيين، الفاتح مقدم، لـ "سودان تربيون"، الأربعاء: "نسعى والمانحين لزيادة مركز الطنيدبة لزيادة الإيواء فيه".

وأشار إلى أن لارتفاع اعداد الفارين إلى 66.676 لاجئ، منهم 47.873 في مركز حمدايت المؤقت و19.894 لاجئ في مركز الهشابة.

وقال المسؤول إنهم رحلوا اليوم الأربعاء 1.339 لاجئ إلى مركز الطنيدبة الدائم، ليصل عدد المرحلين 12.428 لاجئ.

ولا يزال نحو 34.736 لاجئ في المراكز المؤقتة في حمدايت والهشابة ينتظرون الترحيل إلى مراكز الإيواء الدائمة.

واشتكى لاجئون في مركز استقبال حمدايت من نقص حاد في الغذاء وعدم التنوع في نظام الوجبات، حيث يُقدم لهم العدس و"العصيدة"، وهي طعام يُصنع من الذرة.

كما شكوا من تردي الوضع الصحي بعد طفح مراحض المركز الذي يأويهم، علاوة على تفشي عمليات السرقة والنهب جراء الضائقة المالية التي يُعاني منها اللاجئين.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الإمبراطور منليك فوَّض الرائد جوين لتخطيط الحدود 2021-01-27 13:41:58 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 في يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، أفصح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإثيوبية في تصريح خلال مؤتمر صحفي عن أمر بالغ الخطورة. فقد ذكر في التصريح أن اتفاقية العام 1902 نصّت (...)

الجيش والجنجويد : حتمية المواجهة 2021-01-24 20:16:29 بقلم : محمد عتيق لم يعد هنالك شك مطلقاً في أن "المكون العسكري" "لجنة البشير الأمنية" "المجلس العسكري" "الفريق البرهان ومن ورائه فلول النظام الساقط" ، أياً كان الاسم ، يعمل على الانقضاض على السلطة .. هذا المكون مدعوماً من (...)

مأزق الانتلجنسيا السودانية 2021-01-24 08:26:16 علي ترايو ان معاناة الانتلجنسيا السودانية (يمينها و يسارها للاسف) لم تقف في حدود حالة الانيما الفكرية الحادة low intellectual capability و هي من متلازمات ما تسمي في علم السيكلوجيا ب *Catatonic schizophrenia - شيزوفرينيا (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.