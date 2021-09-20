السُّلطات السودانية تُحرر 56 من ضحايا الإتجار بالبشر بينهن نساء

فتيات حررتهن السلطات السودانية من يد عصابة للاتجار بالبشر..الثلاثاء 30 مارس 2021 (سودان تربيون)

الخرطوم 20 سبتمبر 2021 – أعلنت شرطة ولاية كسلا، شرقي السودان، الاثنين، عن تحرير 56 من ضحايا الإتجار بالبشر بينهن 29 امرأة وطفل، وقالت إنها ضبطت متهمين وأسلحة.

وتعمل عصابات عديدة شرق البلاد في تهريب والإتجار بالبشر عبر شبكات متداخلة في دول الجوار خاصة إثيوبيا، لكن مراقبين كُثر يتحدثون عن أن السودان يُعد معبر لهذا النشاط الإجرامي.

وقال مدير شرطة ولاية كسلا، اللواء أيمن حامد، في تصريح صحفي؛ إن "قوة شرطية حررت 56 من ضحايا الإتجار بالبشر بينهن 29 امرأة وطفل، كما ضبطت 16 متهما وحرزت عدد من الأسلحة ومركبات".

وأشار إلى أن نجاح الخطوة أتي بعد توفر معلومات عن شبكة تنشط في الإتجار بالبشر بمحلية خشم القربة، مما دعا الشرطة لتشكيل قوة ضاربة بكامل تجهيزاتها.

وقال القائد الشرطي إن القوة الضاربة نصبت كمينا لأفراد الشبكة، ونجحت في ضبط 2 مركبة بوكس بها الضحايا، فيما فرت السيارة الثالثة التي ضُبطت في إحدى القرى بعد مطاردتها بواسطة الفريق.

وإضافة إلى ضبطها الثلاث سيارات المكشوفة، حرزت القوة الشرطية عدد 2 بندقية كلاشنكوف وبندقية جيم3.

وأكد أيمن حامد على أن شرطة كسلا "قامت بتقديم كافة الخدمات الإنسانية والطبية والرعاية اللازمة للضحايا بجانب إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص".

وقال إن قوى الشرطة في الولاية جاهزة للحفاظ على السلامة العامة ومحاربة مظاهر الانفلات والممارسات السالبة المخالفة للقانون.