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الشؤون الدينية: توقيف إمام مسجد بغرب دارفور تفوه بألفاظ نابية بحق الأطباء

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الخرطوم 28 مارس 2020 - أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، القبض على إمام مسجد، ومواجهته بعدة بلاغات، لمخالفته توجيهات الحكومة بشأن التصدي لفيروس كورونا، والإساءة للأطباء ، بألفاظ نابية أثناء خطبة الجمعة.

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وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح

وأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح في بيان تلقته "سودان تربيون"، أن "الكثير ممن تسموا بالدعاة دأبوا، على اعتلاء المنابر واتخاذها منصات للإساءة والسباب والتجريح والتخوين والتفسيق والتفكير، وقد رأى الجميع وسمعوا ما تفوه به، يوسف محمد أبكر بمسجد عمر بن الخطاب في حي الشاطئ بولاية غرب دارفور".

وأضاف، "ما أن سمعنا ساقط قوله حتى اتصلنا بالجهات الرسمية بالولاية ومؤسساتنا الدعوية هناك، وسارعوا جميعا وعلى رأسهم والي الولاية، بالوصول إلى هذا المدعو، وتم القبض عليه ومواجهته بعدة بلاغات أهمها الإساءة لأطباء السودان، ومخالفة توجيهات الحكومة وقرارات الجهات المختصة وإثارة الفتن".

وتابع، "إننا لن نأخذ أي شخص بجريرة لم يتخذها وفعل لم يأتيه، ولكنا سنعمل الحق والعدل والقانون ولن تأخذنا فيه لومة لائم".

وزاد، "وليكن هذا تنبيها وتحذيرا لكل من يسلك هذا المسلك في المنابر لأن يد العدالة ستطال كل الذين اعتلوا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذوه مطية لمآرب وأغراض غير التي جعلت له".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو المتداول لإمام المسجد، الذي وجه فيه إساءات بالغة للأطباء وتحذيراتهم للمواطنين بشأن فيروس كورونا.

ووجه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الخميس، أئمة المساجد والدعاة والمصلين بإقامة صلاة الجمعة غدا، خارج المساجد، في إطار استعدادات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع إصابات كورونا إلى 5، عقب تسجيل حالتين جديدتين قدمتا من فرنسا والإمارات.



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