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الشراكة الدولية للتعليم تمنح مدارس السودان 72 مليون دولار فبراير المقبل

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مفوض العون الإنساني وإدارة الازمات، بالاتحاد الاوروبي، كريستوس سيتليابينديس لدى زيارته احدى مدارس ولاية جنوب دارفور (صورة من الاتحاد الأوربي)

الخرطوم 26 يناير 2020 – قال مستشار بالبنك الدولي إن الشراكة الدولية للتعليم بصدد استخراج منحة مالية تبلغ 72 مليون دولار في فبراير المقبل لمدارس السودان، مخصصة لرفع جودة التعليم.

ويشرف البنك الدولي على المنحة الآتية من الشراكة الدولية للتعليم التي تضمه إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية.

وأبلغ المستشار بالصندوق الدولي، أيمن مسمار علي، "سودان تربيون"، الأحد، إن البنك سيشرف على المنحة المقدمة من الشراكة الدولية للتعليم، والتي تبلغ 72 مليون دولار.

وقال مسمار إن المنحة ستمنح إلى جميع المدارس الحكومية في السودان، بإعطاء كل مدرسة مبلغ مالي، بهدف تقوية النظام التعليمي وتأهيل المعلمين.

وأشار إلى أن المبالغ سيتم تسليمها إلى المجالس التربوية في المدارس، لتتولي عملية صرفه سواء على تأهيل المعلمين أو تهيئة بيئة الدارسة أو توفير إجلاس حال كانت المدرسة تفتقر إليه، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وتوقع مسمار أن تسهم المنحة في بناء قدرات المجالس التربوية في المدارس لتكون أكثر تأهيلًا في توزيع الوجبات على التلاميذ، التي تعهدت وزارة المالية بتوفيرها مؤخرًا.

وأكد مسمار إن من شأن تقدم عملية السلام، المنعقدة بجنوب السودان بين الحكومة السودان وعدد من الحركات المسلحة؛ حصول البلاد على منح إضافية.

ومنحت الشراكة الدولية للتعليم مدارس السودان في الفترة من 2014 إلى 2018، نحو 76 مليون دولار، خصصت لدعم عملية التعليم.



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