الشرطة: إصابة 3 فتيات في احتفالات رأس السنة بالعاصمة الخرطوم

الخرطوم 1 يناير 2020 - أعلنت قوات الشرطة السودانية، الأربعاء، إصابة 3 فتيات، بواسطة مجموعة متفلته تحمل الأسلحة البيضاء، في احتفالات رأس السنة بــ"ساحة الحرية"، في العاصمة الخرطوم.

شعار قوات الشرطة السودانية

وطبقا لبيان صادر تلقته "سودان تربيون"، فإن "مجموعة من المتفلتين يحملون الأسلحة البيضاء، حاولوا التحرش والاعتداء على 5 من الفتيات في الناحية الغربية من الساحة، وأصيبت 3 منهن بجروح متفاوتة".

وتوافد الآلاف الأشخاص إلى "ساحة الحرية"، وشارع النيل، للاحتفال بمناسبة رأس السنة الجديدة، باعتبارهما أبرز الأماكن وأوسعها في العاصمة الخرطوم.

ورغم التدابير الأمنية المشددة، والانتشار الكثيف للقوات الأمنية، إلا أن المجموعات المتفلتة، وعلى رأسها عصابات "النيقرز"، مارست أعمالا إرهابية، خاصة في أوساط الفتيات، اللائي تعرض بعضهن لتمزيق ثيابهن بساحة الحرية.

وقالت مصادر صحفية إن سامي اللباب المصور بوكالة"رامتان" الاخبارية تعرض كذلك لاعتداء وحشي من هؤلاء المتفلتين أثناء قيامه بتصوير الاحتفالات في ساحة الحرية.

ونوَّه بيان الشرطة إلى أن المجموعة المتفلته شرعت في التعدي على قوات الشرطة، ما أجبرها على إطلاق الغاز المسيل للدموع، وإسعاف الإصابات إلى عدد من المستشفيات.

وأوضح أن الشرطة، بمساعدة مواطنين تصدت للمجموعة، وظلت تؤدي دورها في حفظ أمن وطمأنينة المواطن، وتحقيق القدر الأعلى من السلامة العامة ومنع التفلتات الأمنية والجنائية".