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الشرطة السودانية تلاحق مئات الشركات المتهربة من توريد حصائل الصادر

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علي جدو

الخرطوم 27 يونيو 2021 ـ قال مسؤول سوداني رفيع إن قوات الشرطة تلاحق 402 شركة، تهريب من توريد حصائل الصادر إلى المصارف في الفترة من 2016 إلى 2020.

وتحتال الشركات على عدم توريد حصائل الصادر إلى البنوك بعدة طرق، من بينها تسجيل اسم عمل للأشخاص لتُصدر محاصيل باسمهم بمقابل مالي، وبعد التصدير يُعلن اسم العمل إفلاسه.

وقال وزير التجارة والتموين علي جدو آدم، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، الأحد؛ إن "402 شركة تهربت من تحويل حصائل الصادر للمصارف مُنذ 2016 وحتى 2020، مما جعل مباحث التموين تلاحق هذه الشركات".

وأشار إلى أن وزارة التجارة وضعت ضوابط للتحكم في عمليات الصادر والوارد.

وتُصدر الشركات محاصيل زراعية مثل السمسم والكركدي والذرة إضافة إلى المواشي، لكنها لا تُورد مبالغ ما تُصدره إلى المصارف لتُنال مقابله بالعملة المحلية.

وينشط مئات الأشخاص في بيع العملات الصعبة في الأسواق الموازية، الأمر الذي أدى إلى حدوث انخفاض مستمر في قيمة العملة الوطنية.

وفي محاولة لإيقاف نشاط السوق الموازي للعملات، قرر مجلس الوزراء، السبت، منع العملاء من استيراد السلع من حسابهم الخاص مطالبا أن تتم العملية عبر النظام المصرفي.

وقال علي جدو إن وزارة التجارة حريصة على تطوير الصادرات السودانية بايجاد قيمة مضافة للمنتجات.



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