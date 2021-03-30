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الشرطة السودانية تُفكك عصابتين للإتجار بالبشر وتحرر 27 من جنسيات مختلفة

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فتيات حررتهن السلطات السودانية من يد عصابة للاتجار بالبشر..الثلاثاء 30 مارس 2021 (سودان تربيون)

القضارف 30 مارس 2021 – احبطت السلطات الأمنية في شرق السودان عمليتي تهريب بشر بمنطقة القلابات الشرقية، شرقي السودان، وأعلنت عن تحرير 27 من الأجانب.

وتنشط عشرات العصابات بشرق السودان في عمليات الإتجار بالبشر، خاصة تهريب الإثيوبيات والأريتيريات والصوماليات إلى البلاد التي تُعد معبرًا للهجرة غير الشرعية لدول أوروبا.

وقالت مصادر شرطية، لـ"سودان تربيون"، الثلاثاء، إن فريق من الشرطة الأمنية بمحلية القلابات الشرقية، استطاع في 26 مارس، إيقاف عصابة تعمل في مجال الإتجار البشر".

وأشارت إلى أن الفريق نجح في ضبط سيارة على متنها ثلاث أشخاص، ومعهم 16 فتاة إثيوبية جرى تحريرهن

وأفادت بأن الفريق أحضر السيارة إلى مركز شرطة دوكة، كما جرى تقييد إجراءات قانونية ضد المتهمين تحت المواد 7 و9 و16 من قانون الإتجار بالبشر، إضافة إلى المادة 30 من قانون الجوازات والهجرة.

وكشفت المصادر الشرطية عن ضبط عصابة ثانية في 27 مارس على متن سيارة لاندكروز، دخلت في مطاردة عنيفة مع القوة الشرطية الى أن تم إيقاف العربة، على متنها 8 صوماليين واريتريين بينهن 4 فتيات من كلا الجنسيتين.

وأكد مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة كمبال حسين كمبال مضي الشرطة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود مشيدا بحجم بالإنجاز الذي حققته إدارة الشرطة الامنية بالولاية وتسخير كافة الامكانيات للحفاظ على استقرار الاحوال.



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