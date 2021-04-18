الشرطة السودانية تُوقف عصابة مخدرات بعد مطاردة عنيفة وتبادل النيران

الخرطوم 18 أبريل2021 - أوقفت الشرطة السودانية عصابة تنشط في تجارة المخدرات، ضُبط بحوزتها 15 ألف "قندول بنقو"، بعد تبادل إطلاق النيران بين الطرفين، بالقرب من العاصمة الخرطوم.

قيادات الشرطة السودانية

وأصيب ثلاث عناصر من قوات مكافحة المخدرات أثناء المطاردة الشرسة، جرى إسعافهم إلى مستشفى تابع للشرطة.

وقال المكتب الصحفي لقوات الشرطة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "نجح فريق من قوة عمليات الرئاسة وإدارة مكافحة المخدرات بولاية شمال كردفان من الإيقاع بشبكة إجرامية".

وأشار إلى أن الإيقاع جرى بعد "اشتباك عنيف وتبادل إطلاق النار، مما أسفر عن ضبط متهمين اثنين ومركبة بوكس وعدد 2 بندقية كلاشنكوف، إضافة لضبط 15 ألف قندول بنقو".

وقال مدير دائرة العمليات والمكافحة، العميد شرطة خالد محمد نور، إنه تم تشكيل فريق ميداني بعد توفر معلومات عن تحرك الشبكة بسيارة "بوكس" محملة بـ “البنقو" من مناطق الإنتاج بولاية جنوب دارفور إلى العاصمة الخرطوم.

وأشار إلى أن قوات الشرطة أسندت الفريق الميداني بـ “غرفة متابعة لتوفير الغطاء المعلوماتي واللوجستي عبر تتبع سير أفراد الشبكة".

وأضاف: "عند وصول الشبكة إلى شمال كردفان، تحرك فريق آخر وأنضم للفريق الأول، متعقبًا السيارة حتى أطراف الخرطوم، حيث تم الاشتباك مع أفراد الشبكة".

وأفاد المسؤول بأنه المتهمين حاولوا الهرب إلا أن الفريق تمكن من اعطاب السيارة، حيث "انتهت بالسيطرة على الموقف".

وقيّدت الشرطة في مواجهة المتهمين إجراءات قانونية بموجب المادة 15 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة.

ووقف مدير عام قوات الشرطة الفريق أول خالد مهدي، بمقر شرطة مكافحة التهريب، على إنجاز الفريق من توقيف الشبكة الإجرامية الشرطة السودانية تُوقف عصابة تنشط في تجارة المخدرات بعد تبادل النيران