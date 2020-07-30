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الشرطة السودانية مستعدة للتعاون مع (يونيتامس) لدعم الانتقال

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الخرطوم 30 يوليو 2020 – أعلنت الشرطة السودانية، الخميس، استعدادها للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في البلاد (يونيتامس).

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الفريق شرطة عزالدين الشيخ مدير عام قوات الشرطة

وأكد مدير عام الشرطة، الفريق أول، عز الدين الشيخ، لدى لقائه وفد البعثة الأممية الفني، بقيادة استيفن دالي، استعداد قواته للتعاون مع البعثة في مهامها وواجباتها لتقوم بدورها كاملا في تحقيق الاستقرار، وتفعيل البرامج التدريبية لمنسوبي الشرطة السودانية لرفع القدرات وتطوير الأداء.

كما أكد العمل على إيجاد الدعم التقني للبرامج الشرطية وتبادل المعلومات عبر الربط الشبكي التقني لتعزيز سيادة حكم القانون.

ونبه إلى دور الشرطة في مجال حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة، بما تمتلكه من خبرات تراكمية ومهنية أسهمت في حفظ أمن وأمان المواطن والوطن في كل أنحاء السودان، بجانب توفير الحماية للشرائح ذات الخصوصية، منها المرأة والأطفال، وضحايا النزاعات القبلية ومتأثري الكوارث الطبيعية.

من جانبه أوضح استيفن في تصريحات صحفية، أن الشرطة السودانية تقوم بأدوار كبيرة في حماية اللاجئين والمدنيين، الأمر الذي يتطلب توفير الدعم الفني لها خلال الفترة القادمة وفق ما تمتلكه البعثة من إمكانيات ويساعد في تحقيق الأهداف المشتركة خدمة للمواطن.

وقررت الأمم المتحدة في 4 يونيو الماضي، إنشاء البعثة الأممية (يونيتامس) بناء على طلب تقدم به رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في يناير المنصرم.

ووصل الخرطوم قبل أيام وفد مقدمة من البعثة السياسية الأممية حيث يجري محادثات مع مسؤولي الحكومة السودانية بشأن المطلوبات المنتظرة والدور الذي ستلعبه عند نشرها مطلع العام المقبل.

وتشمل مجالات البعثة حسب التفويض مساعدة السودان في مفاوضات السلام الجارية الآن بتقديم كل المعينات المطلوبة من ناحية الوساطات بجانب المساعدة في بناء السلام بعد الوصول إلى الاتفاقيات وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة النازحين وتوطين اللاجئين وما يتعلق بمشروعات الإعاشة الأولية، وما يتبعها من عمليات نزع السلاح والدمج والتوطين.

وتعمل البعثة أيضا، في المجال الخاص بحشد الدعم الدولي للإنماء الاقتصادي وبذل الجهود مع المؤسسات المالية الدولية والدول الشريكة للسودان بغرض الوصول إلى مؤتمرات شراكة اقتصادية.



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