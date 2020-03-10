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الشرطة: العبوة الناسفة التي استهدفت موكب حمدوك مصنعة محليًا

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السيارة التي زرعت بقريها العبوة الناسفة وانفجرت في موكب عبد الله حمدوك

الخرطوم 10 مارس 2020 – كشفت الشرطة السودانية، الثلاثاء تفاصيل جديدة حول الحادث الذي استهدف موكب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وتعرض رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، صباح الاثنين، لعملية اغتيال فاشلة أثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت السيارات التي ترافقه.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الشرطة، اللواء عمر عبد الماجد بشير، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "حللت فرق الأدلة الجنائية المادة المتفجرة، وهي عبارة عن عبوة متفجرة زنة 750 جرام، مصنعة محليًا زُرعت على جانب الطريق".

وكشف أن العبوة المتفجرة المصنعة محليًا مكونة من مادة ( أذيد الرصاص (N3)Pb، حيث تعتبر هذه المادة شديدة الحساسية وهي تُحدث أصوات عالية عند الانفجار".

وقال بشير إن قوة انفجار العبوة الناسفة خلفت حفرة بطول 90 سم وعرض 65 سم وعمق 25 سم، كما أنها أحدثت آثارًا في دائرة قطرها 1500متر، حيث تسببت الشظايا الحديدية في أحداث الأضرار المادية بالمركبات.

وأكد اللواء إن فرق التحريات بالشرطة تواصل عملها مع الأجهزة العدلية، بهدف الكشف عن إبعاد المخطط الإرهابي، وجدد دعوته للسودانيين التبليغ عن المظاهر والتحركات المشبوهة.

وطالب مجلس الأمن والدفاع، وهو أعلى جهة أمنية بالبلاد، الاثنين، المؤسسات الحكومية بطلب العون من الدول الصديقة للتوصل إلى إبعاد استهداف رئيس الوزراء.



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