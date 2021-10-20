الشرطة تتأهب لموكب 21 أكتوبر وشركات طيران تلغي رحلاتها الى الخرطوم

صورة لاحتجاجات سابقة وسط الخرطوم

الخرطوم 20 أكتوبر 2021- قالت وزارة الداخلية السودانية انها رفعت درجة الاستعداد وتأمين المرافق الاستراتيجية والسجون للتعامل مع أي تطورات محتملة تصاحب مواكب الخميس لإحياء ذكرى ثورة 21 أكتوبر.

وتسود مخاوف كبيرة بشأن مالات المواكب المنتظرة الخميس مع تزايد الحماس والشحن الزائد في أعقاب الانقسامات التي يشهدها تحالف الحرية والتغيير وتفاقم الخلافات بين العسكريين والمدنيين في السلطة.

ويعزز من حالة القلق المتنامي تنظيم الجماعة المنشقة عن الحرية والتغيير اعتصاما قبالة القصر الرئاسي منذ السبت الماضي للضغط في اتجاه اقالة الحكومة وهو الأمر الذي ترفضه مجموعة المجلس المركزي.

وعقَدَتْ رئاسة الشرطة اجتماعا طارئاً مساء الأربعاء لمناقشة الخطة التفصيلية لتأمين مليونية ومواكب الخميس.

وقال بيان صحفي إن الخطة التي وضعت للتعامل مع اليوم تتمثل في 13 هدف أبرزها تأمين المواقع السيادية والاستراتيجية والخدمية الحيوية.

كما تقرر تأمين المنشآت والمرافق العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية والأسواق ومراكز المال والاقتصاد، مع اتخاذ "إجراءات تأمينية استثنائية لسجون ولاية الخرطوم لاسيما السجن الاتحادي كوبر".

واستعرض الاجتماع أيضاً المحاور التأمينية للخطة التي توضح الأدوار والمهام للقوات المشاركة على وجه الدقة والتحديد على مستوى المدن الثلاث (الخرطوم، بحري وأمدرمان) فضلاً عن الإجراءات التأمينية بمختلف ولايات السودان.

وأضاف "تتم وضع جميع قوات الشرطة بمختلف إداراتها في حالة استعداد قصوى".

وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم أنهم على علم بالدعوات الموجهة للسودانيين للتظاهر يوم الخميس للتعبير عن آرائهم بشأن الوضع الحالي في البلاد.

وأفادت انها تشجع المتظاهرين على السلمية وتذكرهم بالدعم الأمريكي القوي للانتقال الديمقراطي في السودان لتحقيق الحرية والسلام والعدالة,

وأضافت في بيان. "ونشجع أيضا القادة المدنيين والعسكريين على العمل معًا في شراكة للتغلب على خلافاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعايير الأساسية للإعلان الدستوري".

تعليق رحلات جوية

الى ذلك كشفت مصادر موثوقة بقطاع الطيران لسودان ترببون عن الغاء شركات طيران رحلاتها المجدولة إلى السودان ليومي الخميس والجمعة.

وبدأت بإحياء الخرطوم المختلفة مظاهرات استباقية خلا ل أمس واليوم استعدادا لإحياء ذكرى أكتوبر والمطالبة بتسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين في حكومة الانتقال.

كما ينظم أنصار العسكر اعتصام منذ السبت الماضي في محيط القصر للمطالبة بحل الحكومة التي يرأسها عبد الله حمدوك.

وقالت المصادر لت" سودان ترببون" إن وكالات السفر تلقت منشورات من شركات طيران الإمارات والخطوط القطرية وفلاي دبي تفيد بإلغاء رحلاتها إلى السودان ليومي الخميس والجمعة

ونوهت إلى أن تلك الشركات عزت التوقف لأسباب تخص عمليات التشغيل.

لكن مصدر موثوق في قطاع الطيران قال لـ" سودان ترببون" إن إلغاء الرحلات يعود للاحتجاجات التي تنتظم البلاد الخميس خاصة وأن مواعيد وصول بعض الرحلات يتزامن مع بدء المظاهرات.

وأكد مسؤول في شعبة وكالات السفر مفضلا عدم ذكر اسمه لـ" سودان تربيون" بأنهم نصحوا عملائهم الذين تتزامن رحلاتهم الخميس بتغيير حجوزات التذاكر إلى أيام أخرى لتجنبيهم اي تعقيدات في السفر.

وأوضح أن طيران الإمارات ألغت رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم ليومي الخميس والجمعة كما أن الخطوط القطرية ألغت إحدى رحلاتها الصباحية فيما أبقت على رحلتها المسائية.