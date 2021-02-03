مظاهرات متزامنة في الخرطوم والجيش يتصدى لأعمال نهب بالقضارف

- متظاهرون في الخرطوم احتجاجاً على الغلاء ..الأربعاء 3 فبراير 2021
الخرطوم 3 فبراير 2021 ـ تصدت الشرطة لاحتجاجات بمدينة القضارف، 412 كلم شرقي العاصمة السودانية، ظهر الأربعاء، بعد وقوع أعمال نهب مصاحبة، أدت لاحقا لنزول الجيش للشوارع، كما شهدت الخرطوم مظاهرات في ذات التوقيت.
وبحسب مراسل سودان تربيون في القضارف فإن أعمال نهب طالت بعض المحال التجارية في سوق القضارف ما اضطر الجيش للتدخل وانزال سياراته للشوارع.
وهتف المحتجون بشعارات تندد بارتفاع أسعار الخبز والكهرباء، وأدى تصدي الشرطة للمتظاهرين لإغلاق أسواق القضارف الرئيسي.
واقتحم متظاهرون وطلاب السوق وإضرموا النيران وأغلقوا الطرق الرئيسة والمداخل وشهد وسط المدينة عمليات كر وفر بين الشرطة والطلاب ما أدى إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية.
وشارك في المظاهرات التي اتسمت بالعنف طلاب المدارس الثانوية والأساس احتجاجا على تفشي الغلاء وارتفاع أسعار السلع فضلا عن ارتفاع أسعار الخبز وتعرفة المواصلات الداخلية.
وقفز سعر قطعة الخبز إلى 10 جنيه فيما ارتفعت تعرفة المواصلات إلى 40 جنيه وقال طلاب لسودان تربيون إن حكومة الولاية عجزت عن توفير الخبز المدعوم داخل المدارس ما أدى إلى ارتفاع قيمة "السندوتش" إلى 100 جنيه.
وتمسك أصحاب المركبات العامة بقيمة 40 جنيه للطالب بحجة عدم صرف وقود مدعوم من قبل إدارة النقل والبترول.
وطالب المتظاهرون رئيس المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء بإقالة والي القضارف سليمان علي موسي ومحاسبته.
وشهدت مدينتي الخرطوم وأم درمان مظاهرات محدودة محسوبة على أنصار النظام السابق. ورفع المتظاهرون شعارات ناقدة لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وسار المتظاهرون في شارع أفريقيا الذي يطل عليه مطار الخرطوم بينما أغلق آخرون مخرج جسر النيل الأبيض من جهة أمدرمان بعد أن سدوا الطريق بكتل خرصانية وحرق الإطارات.
وأضرمت مجموعة متظاهرين النار في العلم الإسرائيلي رفضا لخطوات التطبيع الماضية بين الخرطوم وتل أبيب.
أخر الآراءالتسوية السياسية الفريضة الغائبة وحياة الإمام (5 – 6) 2021-02-02 23:30:49 بقلم : ياسر عرمان (1) بعد ثورة ديسمبر لا نريدُ ثورةً أخرى، ولا انقلاباً آخر، نريدُ تسويةً سياسيةً تفتحُ الطريق نحو بناءِ سودانٍ جديد. (2) الإمام الصادق أطول السياسيين باعاً في تقلُّبات وصراعات الحياة السياسية (...)
كوهين والبرهان ضد الارهاب !! 2021-01-31 19:10:38 بقلم : محمد عتيق المخاطر التي انتصبت أمام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ تؤكد أنها بالفعل ، وضمن علامات ومعطيات أخرى ، من الثورات العملاقة ، ذلك أن التحديات أمام حركات التغيير الكبرى في التاريخ تتناسب وتتسق معها في القوة والحجم ، (...)
يعود الوحش حينما لا يجد ما يخيفه..! 2021-01-29 21:27:38 مني أركو مناوي مما يُحكى في الأحاجي الشعبية القديمة، أن ثعلباً تمكن من خداع نعام فقتله وارتدى جلده وجاء به لحيوانات الغابة بشكله الغريب غير المألوف، فهابته حيوانات الغابة وقدمت له أطيب الطعام ثم جعلوه ملكاً للغابة ظناً (...)
المزيد