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الشرطة تحقق في مقتل ضابط على يد أحد جنوده بشمال كردفان

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الخرطوم 11 سبتمبر 2021 ـ شكلت الشرطة لجنة تحقيق حول ملابسات مقتل ضابط شرطة بمحلية بارا في ولاية شمال كردفان على يد جندي في الشرطة إثر نقاش بين الجاني والمجني عليه.

وأكد المكتب الصحفي للشرطة، السبت، الواقعة بوفاة النقيب إبراهيم أحمد ود كبير "59 سنة" متأثرا بجراحة عقب أسعافه للمستشفى.

وقال مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء عمر بابكر إن الحادث وقع بسبب نقاش بين المجني عليه والمساعد (أ.أ.م) البالغ من العمر 40 سنة بمنزل المجني عليه بقشلاق بارا.

ونقل المكتب الصحي للشرطة عن مدير شرطة الولاية أن المساعد استل سكينا كان يحملها أثناء النقاش وسدد بها عدة طعنات للمجني عليه قبل أن يصيب أيضا إحدى كريماته بالمنزل.

وبحسب المكتب الصحفي فإنه جرت عملية اسعاف النقيب وكريمته لكن كافة محاولات إسعاف الضابط لم تنجح.

وأشار مدير شرطة الولاية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص بجانب تشكيل لجنة تحقيق إدارية لمعرفة أسباب الحادث والوصول للحقيقة كاملة.



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